Nadalov Majorčan želi špansko Olimpijo

Nova sezona elitne slovenske nogometne lige je pred vrati. Predstavniki vseh desetih članov Prve lige Telemach so v Mariboru predstavili pričakovanja pred sezono, v kateri bo glavni kandidat za naslov Maribor, ki tudi brani lovoriko, toda kot se je izkazalo v zadnjih sezonah, lahko še marsikdo poseže v boj za evropska mesta. »V sredo nas čaka povratna evropska tekma in verjamemo, da nam bo uspelo. V domačem prvenstvu pa bomo takoj startali na prvo mesto. V vsakem primeru pa se zavedamo, da bo liga še zahtevnejša, nekaj ekip je zelo kakovostnih, toda naši cilji ostajajo isti. Videli bomo, kaj se bo dogajalo,« je povedal trener Maribora Radovan Karanović.

Zoran Zeljković, ki je Koper v minuli sezoni popeljal do drugega mesta v ligi in pokalnega naslova, prav tako poudarja, da cilji ostajajo visoki: »Želimo spet priti v Evropo in verjamem, da bomo to tudi dosegli. Mislim, da nam bo čez vso sezono težje kot v prejšnji in s tem se bomo morali znati soočiti. A verjamem, da bomo še boljši in da bomo dokazali, da uspehi iz prejšnje sezone niso bili slučajni. Kje so meje, ne vem. Izgubili smo nekaj standardnih igralcev, tako da bomo potrebovali nekaj časa, a verjamem, da jih lahko nadomestimo in se borimo za vrh.«

Olimpija je v prejšnji sezoni končala na tretjem mestu, zdaj pa bo dodobra spremenjena, nenazadnje je pred kratkim dobila novega stratega Alberta Riero. »Liga je napredovala, odkar sem bil nazadnje tu. Je več ekip v igri za visoka mesta, ne le Olimpija in Maribor. Če pa je liga boljša, bo to tudi nas naredilo boljše. Za Olimpijo je pomembno zmagovati, toda zame kot Španca je pomembno tudi to, kako zmaguješ. Upam, da se bo ta ideja udejanjila čim prej. Ne morem pa obljubljati, kdaj bo ekipa igrala takšno igro, kot si jo želim,« je dejal Riera, sicer doma z Majorke. Rojen je v istem mestu Manacor, kot teniški zvezdnik Rafael Nadal.

Albert Riera želi špansko Olimpijo. FOTO: facebook

Odšli po boljše plače

Damir Čontala bo z Muro zagotovo spet skušal mešati štrene pri vrhu, v prejšnji sezoni je bila soboška zasedba četrta in si je priigrala Evropo. »Za nas so vsa tekmovanja enako pomembna, tako domača kot evropska. Ni prprosto preklapljati z ene tekme na drugo, če je ritem tekem hud. Želimo pa biti čim uspešnejši v vseh tekmovanjih in se na vsako maksimalno pripraviti.«

Bravo je že v preteklosti najboljšim povzročal težave, osvojil je peto mesto v 2021/22, visoke cilje ima tudi v novi sezoni. »Dobro smo pripravljeni. V kadru ni bilo veliko sprememb, obetata se še dve dopolnitvi. Če bomo pri tem uspešni, potem lahko napovedujemo tudi boj za zgornji del lestvice, mogoče celo za vrh. To bomo videli v naslednjih tednih. Je pa naša največja moč stalnost dela stroke in kadra,« je povedal strateg Brava Dejan Grabić.

Svojo najboljšo sezono so v prejšnjem tekmovalnem obdobju igrali Radomljani, ki so bili šesti med slovensko elito. »Zelo težko bo, izgubili smo veliko igralcev. Z ene strani je lepo, da so odšli po boljše plače, kar je razumljivo, saj smo majhen, razvojni klub, po drugi strani pa je težko. Zdaj smo se nekako sestavili, kakih deset krogov bo potrebnih, da pridemo do svoje igre. Vsekakor pa bomo želeli biti hrabri, tvegati, videli bomo, koliko tega nam bo uspelo,« je menil radomeljski trener Nermin Bašić.

Nermin Bašić je v zadnji sezoni opravil odlično delo z Radomljami, v novi ... FOTO: NK Radomlje

Ne ve, kje so

Domžale so verjetno pričakovale več od sedmega mesta v prejšnji sezoni, toda zdaj je taktirko spet prevzel Simon Rožman: »Gledamo, da bi bila ekipa konkurenčna ter da bi hkrati namenili veliko priložnosti našim mladim igralcem, saj vemo, kako se klub financira. Imamo lepo mešanico igralcev, smo ena mlajših ekip v ligi, a to nam ne bo odrezalo tekmovalnih ambicij. Iščemo še igralca na enem do dveh položajih.« Glede na vložek je v prejšnji sezoni razočarala celjska vrsta, osmo mesto bo poskusila izboljšati po napotkih novega stratega Romana Pilipčuka: »Kar zadeva priprave, smo dobro delali. Glede prvenstva in pokala, ne vem, kje smo. Zame je to novo prvenstvo, šele čez nekaj krogov bom lahko kaj več povedal, v kakšnem stanju smo v primerjavi z drugimi in česa smo sposobni.«

Sežanski Tabor si je obstanek zagotovil v dodatnih kvalifikacijah, tudi v novi sezoni ga čaka težko delo med elito. »Ekipa je v nastajanju, bo zelo spremenjena, poskušali bomo pomladiti zasedbo. V medijih smo zasledili, da je stanje alarmantno, toda mi smo vmes potrpežljivo delali. Naši notranji cilji so kar visoki, kaj pa bo prvenstvo prineslo, ne vemo. Prve tekme bodo pokazale, kakšna je kakovost ekipe, verjetno se bomo sestavljali do konca prestopnega roka,« je menil trener Kraševcev Dušan Kosić.

Gorica pa se je prebila iz druge lige, tudi njen osnovni cilj bo obstanek. »Veselimo se začetka prvenstva. Ne bo lahko, nekateri igralci še niso igrali na tej ravni, ampak to mora biti zanje izziv. Upam, da bomo uspešni, o ciljih je težko govoriti, vsako tekmo pa bomo šli na zmago. Sam sem karakter, ki nerad izgublja. Verjamem v uspeh,« pa je povedal Miran Srebrnič, strateg novogoriške vrste.