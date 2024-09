Mamić: Rešitelja sta lahko le Halilhodžić ali Bjelica

Nogometni Zagreb si še ni opomogel od blamaže, ki si jo je privoščil državni prvak Dinamo na gostovanju v Münchnu. Ne glede na vso moč Bayerna, po uspehih, organizaciji ter številu privržencev že dolgo enega vodilnih klubov stare celine, si ambiciozni zagrebški tabor le ni smel privoščiti poraza ob štartu v novo sezono lige prvakov z rekordnih 2:9. Interna kazen je sledila, klub je nemudoma moral zapustiti glavni trener Sergej Jakirović, pred dobrima dvema desetletjema nogometaš Korotana s Prevalj, pozneje tudi trener Maribora.

Kdo bo novi strateg na klopi modrih? Od torkovega münchenskega poloma je to ključno vprašanje med številnimi navijači Dinama, med katerimi pa zdaj odmeva tudi razmišljanje nekdanjega velikega šefa kluba in sploh hrvaškega nogometa Zdravka Mamića. Od odločitve sodišča o šestih letih in pol zaporne kazni zaradi gospodarskega kriminala se je preselil v Bosno in Hercegovino, biva v okolici Međugorja.

Vahid Halilhodžić ima za seboj že pisano trenersko kariero. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

»Ne počutim se kot begunec, saj je to domovina mojih staršev, obenem pa imam potni list Bosne in Hercegovine,« je dejal v posebnem pogovoru za zagrebški dnevnik Večernji list. Četudi ga uradno ni več pri klubu, je dejal, da je še vedno zapriseženi Dinamov navijač, ob namigu, kaj storiti po tej zadnji blamaži in koga zdaj postaviti na klop, pa ni ovinkaril: »Prav nikakršne tople vode ne potrebujemo izumljati. Rešitev imamo na dlani: lahko je to izjemen strokovnjak Vahid Halilhodžić ali pa cenjen hrvaški trener Nenad Bjelica. Oba sta zdaj prosta, enega od teh dveh bi kazalo pripeljati.«

Pri omenjenem časniku so sicer z njim opravili pogovor v Sarajevu, na predstavitvi filma prav o Halilhodžiću, mednarodno zelo cenjenem trenerju ter nekoč odličnem napadalcu Veleža iz Mostarja in jugoslovanske reprezentance.