Manchester City zavzel vrh, Manchester United se nanj vzpenja

Pep Guardiola je v formi. FOTO: Laurence Griffiths/Reuters

Kot v najboljšem obdobju z Barcelono je treneruglasil Manchester City, ki je bil poldrugo leto v senci Liverpoola. Toda Katalonec na Cityjevi klopi je v zadnjih mesecih in tudi v senci mestnih rdečih tekmecev počasi, a vztrajno ustvarjal moštvo, ki je znova prvi favorit za naslov angleškega nogometnega prvaka in tudi eden od največjih za zmagoslavje v ligi prvakov.Enajst zmag v vseh tekmovanjih ima za seboj Manchester City, vključno z gostujočimi proti Arsenalu, Chelseaju in Manchester Unitedu. Včerajšnja prvenstvena proti West Bromwich Albionu v gosteh s 5:0 je bila tako prepričljiva, da je oživela tudi Guardiolov omajani status ustvarjalca in inovatorja. City je navduševal s kombinatoriko, lahkotnostjo in učinkovitostjo. Vrnil se je na vrh lestvice in si priigral neuradni naslov prvaka po prvi polovici prvenstva.»Ta mesec smo imeli zavezo in bili smo odlični. Način, kako smo igrali, vsi so bili vpleteni v napad, vse je bilo zelo dobro,« je po »petardi« v predmestju Birminghama sijal od zadovoljstva Guardiola.City je v naletu, Guardilova oživitev igre z lažnimi napadalci in nevarnosti za tekmečeve vratarje vseh igralcev je spet v središču pozornosti. Pep si je tokrat izmislil nov položaj za. Uradno desno bočni branilec je bil tudi osrednji napadalec. Pa zvezni igralec, krilni napadalec ...2, Joao Cancelo,inso bili strelci proti WBA. City je le še za gol slabši od najučinkovitejšega Liverpoola, toda s prepričljivo najboljšo obrambo, ki je prejela le 13 golov. Prav zaradi nezanesljivosti v obrambi je bil Guardiola pogosto najbolj kritiziran, še posebej zaradi slabših predstav v ligi prvakov v tekmah, ki štejejo.Vse kaže, da se obeta vznemirljiv mestni dvoboj za prvaka. Prebujeni United se na vrh lestvice vrne že zvečer, ko bo v 20. kolu gostil zadnji Sheffield United.