Manchester United izgubil po dolgih 47 letih

Unitedov trener Ole Gunnar Solskjaer (desno) je lahko le čestital tekmecem. FOTO: Dave Thompson/Reuters

Thomas Tuchel še ni osrečil Chelseaja

Nogometaši Manchester Uniteda so si v 20. kolu angleškega prvenstva privoščili hud spodrsljaj. Na domačem igrišču jih je z 2:1 premagal zadnjeuvrščeni Sheffield United in prekinil njihovo serijo 13 tekem brez poraza. Manchester United tako ni izkoristil priložnosti, da se vrne na sam vrh lestvice, tam je zdaj mestni tekmec, City.Manchester United je na zadnjih 13 tekmah desetkrat zmagal in trikrat remiziral. Nihče ni pričakoval, da se bo uspešen niz končal proti Sheffieldu, ki je do tega obračuna vknjižil le eno zmago, v Manchestru pa pri Unitedu ni zmagal že 47 let.A se je nekaj takega napovedovalo po prvem polčasu. Domači so bili v njem bledi kot že dolgo ne, kar je z golom v 23. minuti kaznoval. V 64. minuti se je zdelo, da bodo stvari prišle na svoje mesto, ko je po kotus strelom z glavo izenačil. Toda deset minut pozneje so si domači privoščili novo neumnost.Poigravali so se v kazenskem prostoru, žoge niso izbili iz kazenskega prostora, kar je izkoristil. Pri tem mu je pomagal, od katerega se je žoga odbila pod prečko. V podobni priložnosti nekaj minut pozneje rdeči vragi niso imeli toliko sreče,je veselje preprečil okvir vrat.V derbiju zasledovalcev najboljših sta se pomerila Everton in Leicester. Domači so z natančnim strelom z roba kazenskegav 30. minuti povedli, v 67. minuti jeizenačil. Leicester je tako zamudil, da se na vrhu lestvice izenači s Cityjem.Nogometaši londonskega Chelseaja še niso izšli iz krize. Novi trener, Nemec, ki je na klopi zamenjal Franka Lamparda, jim proti Wolverhamptonu ni zagotovil preporoda. Na prvi tekmi, ki jo je vodil na Otoku, je zabeležil le remi brez golov.