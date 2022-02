Manchester United ni ustvaril nič, Dušan Tadić se je odzval mojstrsko

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič je analiziral prve tekme osmine finala v ligi prvakov: od tekme do tekme, od ključnih napak do najboljših potez posameznikov. Morda si je priigral odločilno prednost le Chelsea, ki je igral proti Lillu brez večje napake. Resda sta prispevala gole Havertz in Pulišić, ključna figura v igri Londončanov pa je bil N'Golo Kante, trener Thomas Tuchel ga po tekmi ni izpostavil zaman. Francoz se vrača v formo v idealnem delu sezone za Chelsea.

Morda bi si Atletico Madrid zaslužil več, spet je spominjal na znamenito čvrsto ekipo, ob tem je dvakrat zadel okvir vrat. Spektakel na Štadionu luči je bil celo najbolj privlačen, na svoj račun so prišli najzahtevnejši gledalci, ki so videli štiri gole (2:2), lepo igro, polno preobratov, dvakratno vrnitev Benfice in morda boljši vtis Ajaxa.