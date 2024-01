Manchester United pripravljen odšteti 50 milijonov za Jana Oblaka

Prestopni rok za profesionalne nogometaše je vselej živahen, podobno je po njem. V španskih medijih trdijo, da se poleti pripravlja odmeven prestop na relaciji Madrid-Manchester, akter prestopa pa bo slovenski vratar Jan Oblak. Manchester United želi pod vodstvom novega izvršnega direktorja Jima Ratcliffa posodobiti moštvo za vrnitev na angleški vrh, del teh načrtov je tudi Oblak, saj »rdeči vragi« niso zadovoljni s kamerunskim vratarjem Andrejem Onano; ta je nagnjen k napakam.

»Atletico Madrid je pripravljen spustiti Oblaka za odškodnino 50 milijonov evrov,« trdijo pri portalu Todo Fichajes. Atletico in Škofjeločan sta nedavno podaljšala pogodbo do junija 2028, zato se Oblaku nikamor ne mudi, toda španski novinarji vztrajajo – podobno so trdili že lansko poletje –, da sta tako United kot madridski klub zagreta za kupčijo, zato ostaja odprto vprašanje le okrog višine odškodnine.