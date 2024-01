Roma po odhodu Joseja Mourinha pridno zbira točke

Nogometni ritem na tujem ne popušča, med zadnjimi so po običaju končali redno kolo v Italiji. Mediji izpostavljajo drugo zaporedno zmago Rome po odhodu trenerja Joseja Mourinha, ki ga je zamenjal Daniele De Rossi. Rimljani so z izidom 2:1 (Dybala, Pellegrini) zmagali v Salernu – Salernitano vodi prav tako nekoč odlični igralec Pippo Inzaghi – in se povsem približali območju, ki vodi v ligo prvakov 2024/25.

»Najprej vam povem, da sem si ogledal tekme Salernitana – Juventus, Salernitana – Lazio in Napoli – Salernitana. Gre za dobro ekipo, ki igra dobro in strokovni štab je moral pokazati vse, da so lahko igralci pokazali svojo tehnično premoč. Po tekmi proti Veroni ste rekli, da je bil prvi polčas dober, tokrat je bilo več stvari, ki niso šle najbolje in pomeni, da moramo biti bolj previdni,« je ocenil De Rossi.

In dodal: »Salernitana da se pritožuje nad sojenjem? Če je na lestvici zadnja, mora obstajati razlog za to, ampak jaz se ukvarjam s svojimi izzivi. Nisem videl prekrška nad Candrevo, težko ocenim, ali je šlo za kazenski strel. Kot sem lahko opazil, so domači igrali z roko, zato je dobil Dybala možnost za strel z bele točke«