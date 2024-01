Čeferina v Nemčiji najbolj skrbi varnost navijačev v »ponorelem svetu«

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v intervjuju za britanski časnik Daily Telegraph dejal, da bo varnost največja skrb med poletnim evropskim prvenstvom v nogometu v Nemčiji, navaja nemška tiskovna agencija dpa. »Svet je ponorel. V teh norih časih, ko je geostrateško svet ponorel, je največja skrb varnost,« je prvi mož Uefe dejal v intervjuju.

Eden največjih športnih dogodkov se bo odvijal sredi dveh velikih konfliktov, v katere so vpletene članice Uefe, in sicer v Ukrajini ter med Izraelom in Palestino. Čeferin je povedal, da se je dvakrat srečal z nemško notranjo ministrico Nancy Faden, ki je tudi zadolžena za šport, in dodal, da se bosta še srečala v luči geopolitično po njegovih besedah »popolnoma agresivnih razmer«.

»Ne bojim se samo stadionov. Kajti stadioni bodo, prepričan sem, ustrezno zaščiteni. Toda navijači bodo povsod po mestih in v urbanih središčih,« je dejal. Čeferin se je strinjal, da bi lahko ena od teh držav, Ukrajina ali Izrael, ki bi se uvrstila na prvenstvo po dodatnih kvalifikacijah za EP, dodala dodatno razsežnost varnostni grožnji, ki jo na velikih turnirjih tradicionalno predstavljajo teroristi in aktivisti.

Euro bo ob OI v Parizu športni vrhunec leta 2024. FOTO: Odd Andersen/AFP

Šef Uefe pa je poudaril: »Bodimo optimisti. Še vedno mislim, da bo vse v redu s podporo nemških oblasti, ki so zelo odločene, da nam pomagajo.« Euro 2024 se bo začel 14. junija v Münchnu, finale pa bo 14. julija v Berlinu.

Stoji za izključitvijo Cityja

Predsednik Uefe se je odzval tudi na dogajanje, povezano z angleškim Manchester Cityjem. Po mnenju Čeferina so imeli Uefini preiskovalci prav, ko so Manchester City izključili iz evropskih tekmovanj, potem ko so ugotovili, da so kršili finančne predpise.

Uefin organ za finančni nadzor klubov (CFCB) je februarja 2020 Cityju izrekel dveletni suspenz, vendar je bila kazen julija istega leta razveljavljena na mednarodnem športnem razsodišču v Lozani (CAS).

CAS je ugotovil, da nekatere domnevne kršitve niso bile ugotovljene, druge pa so zastarale. Kazen klubu zaradi nesodelovanja s preiskovalci so na Casu znižali na 10 milijonov evrov. Čeferin pa je podprl postopek svoje organizacije. »Vemo, da smo imeli prav. Ne bi se odločili tako, če ne bi mislili, da imamo prav,« je Čeferin še dodal.