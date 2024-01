Kaj po poletnih 7:0 tokrat pripravljata Oblak in Atletico?

Mesec dni nas še loči do vrnitve lige prvakov na evropske nogometne zelenice, ritem tekem pa kljub temu ne popušča. To so še posebej občutili najboljši španski klubi s savdsko superpokalno epizodo, pokalnimi boji in zdaj še državnim prvenstvom, kjer Jana Oblaka znova čaka zanimiv izziv – mestni tekmec Rayo Vallecano, ki brez boja gotovo ne bo položil orožja. Kako bo šlo v osmini finala azijskega prvenstva Srečku Katancu?

Barcelona – Osasuna (sreda, 19:00): V la ligi je Barcelona po porazu z Villarealom zašla v zelo nemirne vode, po več kot 60 letih so na domačem igrišču (resda ne na kultnem Camp Nouu) prejeli 5 zadetkov, slabe predstave so sodu izbile dno. Xavi Hernandez bo na klopi katalonskega velikana le še do konca izgubljene sezone, v kateri edini imperativ ostaja preboj v ligo prvakov za prihajajočo sezono. Xavi je bentil nad sodniškimi odločitvami, poškodbe so zdesetkale kader Barcelone (Gavi, Lewandowski, …), podrobni opazovalci španskega nogometa so si kljub temu edini, da nekdanji zvezdnik sredine igrišča moštva ni uspel dvigniti na višjo raven. Še več, po letu in pol Xavijeve dobe Barcelona nima pravega DNK in koncepta igre, kar je bilo še posebej dobro vidno ob bolečem decembrskem porazu proti katalonskim tekmecem Gironi. Kako se bodo odzvali proti Osasuni? Nov spodrsljaj bi bil za klub s perečimi organizacijskimi težavami na vseh ravneh boleč, a ne nepričakovan. Tip: 0.

Xavi se ni zameril privržencem Barcelone, a jih tudi ni navdušil. FOTO: Albert Gea/Reuters

Atletico Madrid – Rayo Vallecano (sreda, 21:00): Atleti so na prvem srečanju madridskih mestnih tekmecev v aktualni sezoni do vrha napolnili mrežo Raya (7:0), tudi na povratnem dvoboju bodo v vlogi izrazitih favoritov. V ligi je Atletico najboljša ekipa na domačem igrišču (10 zmag, 1 remi), v tej sezoni v povprečju osvojijo kar 2,85 točke, če prvi dosežejo zadetek na tekmi (12 zmag, 1 remi). Težak januarski spored so pri Atleticu »oddelali« z odliko, majhno razočaranje je bil le superpokalni poraz proti Realu v Rijadu, a so galaktikom z obrestmi vrnili v španskem pokalu. Na zadnjih treh tekmah Jan Oblak ni prejel zadetka, minuli konec tedna so proti Valencii rutinirano prišli do treh točk, vse razen ponovitve uspeha proti Rayu bi bilo za varovance Diega Simeoneja veliko razočaranje. Tip: 1.

Liverpool – Chelsea (sreda, 21.15):

Pri Chelseaju je Cole Palmer ujel strelsko formo. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Po koncu tedna, rezerviranem za najstarejše tekmovanje na svetu (pokal FA), se v ospredje vrača premier liga. Liverpool se je na presenetljivo napoved odhoda Jürgna Kloppa odzval sijajno in odpihnil Norwich s 5:2, a zdaj na Anfield prihaja tekmec drugačnega kova. Liverpool in Chelsea sta lastnika malo verjetnega rekorda, ki še traja – zadnjih sedem medsebojnih tekem se je končalo brez zmagovalca. Chelsea je v zadnjem obdobju pomolil glavo nad gladino, po treh zaporednih zmagah je znova v zgornji polovici prvenstvene lestvice. Favorit je jasen, Liverpool na svojem Anfieldu izgublja redko, še posebej, če ima v obrambi Virgila van Dijka: Nizozemec je v dresu Liverpoola na domači zelenici doslej zabeležil 75 zmag, 14 remijev in en sam poraz! Tip: 1.

Uzbekistan – Tajska (torek, 12:30): Slovenski nogometni navdušenci doslej azijskemu prvenstvu niso posvečali velike

Malokdo je Katancu napovedal uspešno uzbekistansko zgobo. Foto Ibraheem Al Omari/Reuters

pozornosti, ponavadi je minil daleč od oči in daleč od srca. A ne letos, za dodatno mikavnost je na klopi Uzbekistana poskrbel, ki piše novo uspešno poglavje. Uzbekistanu pred prvenstvom v skupini z Indijo, Sirijo in Avstralijo niso pripisovali veliko možnosti za napredovanje, a so Katančevi nogometaši napovedi izničili, za nagrado pa dobili dvoboj s Tajsko v osmini finala, v katerega vstopajo v vlogi izrazitih favoritov. Uzbekistan je zadnji dve medsebojni tekmi s Tajsko dobil, obe z 2:0, tokrat bi se Katanec zadovoljil že z minimalno zmago.1.