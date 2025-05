Lastniki so zaprli pipe, toda trener je segel v svoj žep

Denarna konsolidacija pri Manchester Unitedu je v polnem teku. Pri nižanju stroškov, odkar je v lastniško strukturo angleškega nogometnega velikana vstopilo podjetje INEOS pod okriljem najbogatejšega Britanca Jima Ratcliffa, so krajšo potegnili tudi trenerji, fizioterapevti in drugo osebje v trenerskem štabu, ki nimajo več subvencioniranih vstopnic ali potovanj na finalne turnirje. Kljub varčevalnemu ukrepu, ki je v primerjavi z načrtom o odpuščanju 200 zaposlenih to poletje zelo blag, bo približno 30 članov z družinami in prijatelji vred nagrajeno s plačano potjo in namestitvijo za najpomembnejši finale za klub v zadnjih letih. V Bilbau, 21. t. m., bosta poraženca angleške ligaške sezone Manchester United in Tottenham lovila lovoriko v evropski ligi in vstopnico za ligo prvakov. Plačnik bo nihče drug kot trener Ruben Amorim. Portugalec, ki si prve, sicer ne polne sezone v premier league ne bo ohranil v prijetnem spominu, je klubskemu vodstvu povedal, da bo članom svojega podpornega osebja, kot nagrado in priznanje za njihov prispevek in predanost v težkih šestih mesecih v klubu, kril vse stroške.

Kot zanimivost, finalist lige prvakov Paris St-Germain je potrdil, da bo 600 članom osebja plačal gostovanje v Münchnu, kjer bo 31. t. m. zadnje dejanje evropske klubske sezone.