Šov »rdečih vragov«, na severu Norveške v znamenju »belih lilij«

Angleška nogometna kluba Tottenham in Manchester United sta finalista evropske lige. V povratnih polfinalnih tekmah je Tottenham v gosteh pri norveški ekipi Bodö/Glimt zmagal z 2:0 (skupno s 5:1), ManUtd. pa je doma s 4:1 odpravil Athletic iz Bilbaa (skupno s 7:1). Finale bo 21. maja v Bilbau.

Za oba angleška predstavnika, ki jima gre v domači ligi zelo slabo in sta v spodnjem delu lestvice daleč od mest, ki vodijo v Evropo, je evropska liga edina priložnost za mednarodne nastope tudi v naslednji sezoni. Zelo dobre temelje za preboj v finale sta postavila že na prvih tekmah.

»Rdeči vragi« so povratni dvoboj začeli preveč z mislijo, da so že v finalu. Bojevita baskovska zasedba jim je povzročala kar nekaj težav, v 31. minuti pa tudi zadela v polno. Prvi strel gostov po izgubljeni žogi Uniteda je domača obramba še odbila, a le do Mikela Jaureguizarja, ki je natančno udaril s kakšnih 20 metrov pod stičišče prečke in vratnice.

Athletic je bil boljši tudi v prvem delu nadaljevanja. A proti koncu dvoboja so se gostitelji le prebudili, nato pa v 71. minuti s prvim strelom v okvir vrat tudi zadeli v polno, ko je iz obrata natančno meril Mason Mount. Gol je povsem sprostil zasedbo iz Manchestra, ki je prevzela pobudo in nato tudi zrežirala preobrat. V 80. minuti je Casemiro iz bližine z glavo zadel za 2:1 in dokončno potrdil finale. Pet minut zatem pa je domači šov nadaljeval še Rasmus Højlund, ki se je povsem sam znašel tri metre pred vrati. A to še ni bil zadnji gol; tik pred koncem je namreč po slabem izbijanju žoge vratarja Julena Agirrezabala do nje skoraj na sredini terena prišel Mount in jo s 35 metrov poslal v prazna vrata.

Yves Bissouma se je takole veselil z navijači. FOTO: Paul Childs/Reuters

Po dobri uri igre je bilo vse odločeno

Tottenham je bil v dvoboju z Bodö/Glimtom velik favorit. Norveški malček s skrajnega severa Evrope, za katerim je najboljša sezona v zgodovini kluba, je sicer v Londonu dosegel gol za upanje na čudež, od katerega pa je bil na koncu zelo oddaljen. Gostitelji so imeli sicer na razprodanem štadionu terensko premoč, a je bila obramba Londončanov trdna in pravih nevarnih akcij ni bilo.

Po dobri uri igre pa je bilo tudi na Norveškem vse odločeno; Tottenham je izkoristil eno od redkih nevarnih akcij, ko je bil po podaji z glavo Cristiana Romera na pravem mestu Solanke in je žogo ob vratarju Nikiti Haikinu potisnil v gol. Le šest minut pozneje je bila domača zasedba dokončno potopljena, po strelu Pedra Porra z desne strani se je žoga od vratnice odbila v mrežo. V zadnji minuti so domači sprva dobili enajstmetrovko, a je sodnik po ogledu posnetka ocenil, da prekrška gostov ni bilo.