Mancini miri strasti: Naša prednost ni majhna

Jorginho, z uspešnim izvajanjem najstrožjih kazni eden junakov letošnjega evropskega prvenstva, je imel na nogi zmago nad Švico, toda tokrat je vezist Chelseaja svoj strel poslal visoko prek vrat. Končnih 1:1 v Rimu pomeni, da Italijani pred petkovimi tekmeci vodijo le po zaslugi boljše razlike v golih (+11 proti +9). Na njihovo srečo razmerje v medsebojnih dvobojih ne bo odločalo, v tem primeru bi Švicarji prehiteli azzurre, saj se je njihov prvi medsebojni obračun končal brez golov.

Italijani se bodo dodatnim kvalifikacijam, ki bodo prihodnje leto še posebej zahtevne in bodo potekale v novem formatu, poskušali izogniti z visoko zmago nad Severno Irsko v Belfastu, Švicarji bodo gostili Bolgarijo.

»Proti Severni Irski začenjamo s prednostjo, ki ni majhna,« je za RAI dejal selektor evropskih prvakov Roberto Mancini. Njegovi varovanci so se prebudili šele po tem, ko je Silvan Widmer v 11. minuti z močnim strelom načel mrežo Gianluigija Donnarumme. Giovanni Di Lorenzo je po uigrani akciji s prostega strela izkoristil slabo posredovanje Yanna Sommerja in zadel v prazno mrežo po dobre pol ure igre, a Italijanom preobrata ni uspelo uprizoriti. Priložnosti sta imela še Emerson in Federico Chiesa, ki sta v drugem polčasu po lepih prodorih streljala mimo gola.

Pomagali mu bodo

»Jorginho si je želel izvesti enajstmetrovko in prav je tako, saj je eden od izvajalcev v naši ekipi. Škoda, da v drugem polčasu nismo zadeli,« je še povedal Mancini, strelec Di Lorenzo pa je dodal: »Zdaj se moramo osredotočiti na ponedeljkovo tekmo in dati vse za zmago. Jorginho je velik šampion in naš specialist za enajstmetrovke, pomagali mu bomo prebroditi ta trenutek. Imamo dva dni za pripravo, absolutno moramo domov prinesti tri točke.«

A kot že rečeno samo tri točke ne bodo dovolj – Švicarji bi prvo mesto osvojili že v primeru, da bi imeli ekipi enako razliko v golih in enako število doseženih golov po tekmah zadnjega kola, saj bi v tem primeru odločalo večje število golov v gosteh na medsebojnih tekmah.