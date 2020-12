Maradona navduševal sosede in spravljal v delirij navijače

V nadaljevanju preberite:

Kako se je Diego Maradona prebijal naprej v Argentini? »Diego je vseskozi fintiral na levo, želel sem mu le vcepiti v glavo, naj doda v dribling dodaten dejavnik presenečenja in naj na hitro oceni, kje na igrišču zeva največ prostora, ter to izkoristi. Resnično je bil odličen. Mojstrske so bile tudi njegove enajstmetrovke, ki sva jih vadila. Rekel sem mu, naj naredi z enajstih metrov tri korake nazaj, pri čemer naj vseskozi gleda žogo. Šele en meter pred žogo je dvignil glavo in pogledal vratarja,« je povedal njegov trener v klubu Argentinos Juniors.