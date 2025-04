Mariborčani brez polnega plena v Prekmurju

Nogometaši Nafte in Maribora so se na zaostali tekmi 27. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1; strelca: 0:1 – Soudani 8., 1:1 – Pihler 90). Lendavčani in Mariborčani so se v zaostalo tekmo 27. kroga domačega prvenstva podali z enakim izkupičkom na zadnjih petih tekmah, po dve zmagi in poraza ter remi, le da so Štajerci vmes izgubili tudi četrtfinalno pokalno tekmo proti Celju.

Nogometaši Nafte so minuli konec tedna na domači zelenici odščipnili točko vodilni Olimpiji, danes tudi drugemu Mariboru in se zdaj za točko odmaknili zadnjeuvrščenim Domžalam, s katerimi se četa Jozsefa Bozsika bori za deveto mesto, ki ob koncu sezone prinaša dodatno tekmo za obstanek med elito proti drugouvrščeni ekipi druge lige.

Mariborčani so kljub velikemu zaostanku za Olimpijo še vedno v boju za naslov. Tudi oni so pretekli vikend le remizirali proti Bravu in se za las izognili tretjemu zaporednemu porazu v vseh tekmovanjih. Danes so kljub bledi predstavi dolgo držali vodstvo, nato pa prišli le do osmega remija v sezoni. Za vodilno Olimpijo ob tekmi manj zdaj zaostajajo za 12 točk.

Prva priložnost se je v četrti minuti danes ponudila Hilalu Soudaniju, a je bila v bloku lendavska obramba. Szabolcs Szalay je na drugi strani poskušal od daleč, a meril čez gol Ažbeta Juga.

V osmi pa so Mariborčani prišli do zgodnjega vodstva, gostje so hitro akcijo potegnili iz lastne polovice, Jan Repas je zaposlil Soudanija, Alžirec pa je s strelom v daljši vratarjev kot premagal Zsomborja Senka.

V 13. je po predložku Andree Souse z glavo zaključil Kai Meriluoto, a domači vratar tokrat ni imel težjega dela. Lendavčani se niso povsem posvetili branjenju, prihajali so pred gol tekmeca, a niso konkretneje ogrozili Juga. Strel Toma Kljuna je zletel v naročje gostujočega vratarja, nekaj je bilo blokiranih strelov.

Szalay je v nadaljevanju še enkrat več meril mimo, Rok Pirtovšek pa je sicer iz prepovedanega položaja z glavo streljal v Juga.

Gostje so imeli nekaj več posesti nad žogo, toda tudi za Nafto ni bilo pretiranih nevarnosti. V 31. so vijolični po dolgem času imeli lepšo priložnost, po podaji Josipa Ilićiča je dvoboj iz oči v oči z Meriluotom dobil domači čuvaj mreže. Pred odmorom je Soudani vnovič poskušal, vendar je njegov strel z razdalje ukrotil Senko.

Drugi polčas se je začel precej mirno, Szalay je v uvodu dvakrat streljal, a obakrat mimo. V 57. so Mariborčani izpeljali nevarnejšo akcijo, zaključil jo je Meriluoto, vendar se je izkazal Senko.

Po uri igre je bil Jug na mestu ob strelih Kljuna in Hristijana Georgievskega, sledila sta tudi zgrešena poskusa Szalayja in Dragana Brkića. V 73. so imeli varovanci Boštjana Cesarja nekaj zaključnih strelov, po dveh blokih je Senko ujel strel Bartuga Elmaza. V 80. je Pirtovšek z glavo meril prešibko za Juga.

Mariborčani so nato sicer drugič zatresli mrežo, a je šlo za prepovedan položaj. V 87. minuti pa so bili domači blizu izenačenju, po napaki mariborske obrambe je Jug reševal po strelu Zsomborja Kalnoki-Kisa.

Lendavčani so pred koncem prišli do iskanega izenačenja in kaznovali bledo predstavo gostov, Pirtovšek je z glavo žogo podaljšal do vrat Maribora, kjer se je najbolje znašel in Juga premagal nekdanji nogometaš vijoličnih Aleks Pihler ter Nafti zagotovil točko.

Lendavčani bodo v naslednjem, 31. krogu v soboto gostovali v Ajdovščini pri Primorju, Mariborčane pa čaka še eno gostovanje v ponedeljek v Murski Soboti pri Muri.