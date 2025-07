Mariborčani evropsko pot začenjajo na Madžarskem

Po včerajšnjem napredovanju Kopra v drugo kolo kvalifikacij za Uefino konferenčno ligo se mu bo naslednji teden v akciji pridružil tudi NK Maribor. Podprvak iz lanske sezone bo 24. julija odigral svojo prvo kvalifikacijsko tekmo, odpotoval bo na Madžarsko, kjer ga čaka FC Paksi.

Paksi je v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo izgubil s 3:0 proti romunskemu Cluju in bo po porazu svojo pot nadaljeval v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Klub prihaja iz mesta Paks na jugu države, ki šteje 20 tisoč prebivalcev, in se še nikoli ni veselil naslova v madžarskem prvenstvu. Lansko sezono je v madžarski ligi končal na tretjem mestu in drugič zapovrstjo osvojil madžarski pokal. V kvalifikacijah za minulo izvedbo konferenčno ligo se je klub, ki ga lahko zastopajo le madžarski igralci, prebil do zadnjega kola kvalifikacij, a je moral premoč priznati češkemu klubu Mlada Boleslav.

Prva tekma Mariborčane čaka v Paksu na štadionu, ki sprejme okoli pet tisoč ljudi, povratna tekma pa bo v Ljudskem vrtu 31. julija.