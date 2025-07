Celjani ne morejo iz svoje kože, rešili so se v podaljšku

Nogometaši Celja so se na povratni domači tekmi prvega kola kvalifikacij evropske lige z azerbajdžanskim Sabahom po podaljšku razšli z neodločenim izidom 3:3 (2:3, 1:1) in se uvrstili v naslednje kolo. Celjani so na prvi tekmi pred tednom dni v gosteh zmagali s 3:2.

Ekipa iz knežjega mesta je uspešno premagala prvo mednarodno oviro v sezoni 2025/26. Redni del je izgubila z 2:3, v podaljšku pa je izenačujoči gol za napredovanje v 108. minuti dosegel Rus Nikita Josifov.

Slovenska zasedba se bo v drugem kvalifikacijskem krogu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini pomerila z zmagovalko ciprsko-srbskega obračuna AIK Larnaka – Partizan Beograd.

Celjani so že v prvi minuti zapravili idealno priložnost za vodstvo, strel osamljenega hrvaškega napadalca Franka Kovačevića v kazenskem prostoru pa je ubranil gostujoči vratar Staš Pokatilov.

Gostitelji so v deveti minuti doživeli hladno prho, po kotu z leve strani strani je po strelu z glavo zadel Joy-Lance Mickels.

A Celjani so kljub manjši zadregi dokaj hitro postavili tekmo v začetno izhodišče. V 18. minuti je Rahman Dašdamirov v svojem kazenskem prostoru igral z roko, po natančno izvedeni 11-metrovki pa je izenačil Franko Kovačević.

Do odhoda na veliki odmor so bili aktivnejši domači igralci, kljub nekaterim priložnostim, najlepšo je v sodnikovem podaljšku zapravil Kovačević, pa se mreža ekipe iz predmestja Bakuja ni zatresla.

Izbranci španskega trenerja na domači klopi Alberta Riere so sijajno odprli drugo polovico tekme, že v 49. minuti je po kotu z desne strani po močnem strelu zadel Damjan Vuklišević.

Franko Kovačević (desno), junak zmage v Bakuju, je bil strelec tudi v Celju. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Sredi polčasa so Celjani imeli črne trenutke na tekmi, saj so v 63. in 64. minuti prejeli kar dva gola. Oba je dosegel 31-letni nemški napadalec Mickels, prvega po strelu z glavo, drugega pa po odbitku. Stranski sodnik iz Bolgarije je pri njegovem tretjem zadetku na tekmi najprej signaliziral prepovedan položaj, a ga je nato potrdil sistem VAR.

Domačim nogometašem do konca rednega dela ni uspelo doseči izenačujočega gola, to jim je uspelo šele v podaljšku. V 108. minuti se je najprej v lepi priložnosti znašel rezervist Andrej Kotnik, a ni zadel, v nadaljevanju akcije pa je z leve strani lepo podal do Josifova, ki je iz bližine izenačil na 3:3.

Celje: Sabah 3:3 (2:3, 1:1), Celje s 6:5

Strelci: Kovačević (19./11 m), Vuklišević (49.), Josifov (108.); Mickels (10., 63., 64.)

Celje: Sluga, Nieto, Vuklišević, Tutyškinas (od 119. Bejger), Karničnik, Kvesić (od 68. Kotnik), Zabukovnik, Avdyli (od 90. Chidi), Kovačević, Šturm (od 90. Vidović), Josifov (od 118. Jevšenak).

Sabah: Pokatilov, Zedadka (od 90. Sejdijev), Ygor Nogueira, Solvet, Dašdamirov (od 59. Sekidika), Nurijev (od 77. Rahmonalijev, od 118. Kapusović), Lepinjica, Hajbulajev (od 59. Haled), Alijev (od 59. Letić), Mickels, Šafranko.