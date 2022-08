Mariborčani ostali brez Nina Žuglja, a zaslužili

Pri slovenskih nogometnih prvakih, ki jih v četrtek čaka prva tekma 3. kola kvalifikacij za evropsko ligo proti finskemu tekmecu HJK, so potrdili prestop Nina Žuglja na Norveško k državnemu prvaku Bodo/Glimt. Ta bo jutri v 3. kolu kvalifikacij za ligo prvakov gostil litovski Žalgiris.

Odhod otroka kluba, ki je pod Kalvarijo prišel poleti 2016 iz Dravograda, je prinesel tudi dober zaslužek. Neuradno bodo Mariborčani za mladega reprezentanta iztržili vsaj milijon evrov. To je že drugi poletni milijonski prestop: Antoine Makoumbou je odšel v Italijo k Cagliariju za dva milijona evrov.

Žugelj je za Maribor igral v mladinski ligi prvakov 2017, v članski konkurenci pa je prispeval delež pri dveh naslovih državnega prvaka.

»Odhajam z nekoliko grenkim priokusom, saj sem na zadnji tekmi odšel z igrišča s porazom in z razbito glavo. Toda verjamem, da bodo fantje uspešno nadaljevali sezono, za menoj pa, ko se ozrem nazaj, ostajajo izjemni, nepozabni spomini. Čas je za slovo in sprejel sem nov izziv. Moj je nekoliko drugačen, toda v nogometu nikdar ne veš, kam te bo peljala pot. Bodo prav tako osvaja lovorike, nanizal je tudi dobre rezultate v evropskih pokalih. Z optimizmom grem na novo pot in verjamem, da lahko naredim korak naprej v karieri,« je za klubsko spletno stran dejal Žugelj.