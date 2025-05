Mariborčani so slabši le od Celjanov

V nadaljevanje preberite:

Olimpija še ni prvak, Maribor ji grozi, a tudi slovenski rekorder še ni podprvak, kot Koper in Celje še nista brez možnosti za skok tik pod vrh. Nafta in Domžale se še do zadnje »kaplje krvi« bojujeta za dodatne kvalifikacije za obstanek med najboljšimi. To so prvenstvene neznanke po 33. kolih 1. SNL, ki bo šele z jutrišnjo tekmo v Ljudskem vrtu, zaostalim štajerskim derbijem iz 29. kola, veliko bolj razjasnil kombinatoriko za končne odločitve na vrhu in pod njim.

Od vseh neznank v 34. sezoni 1. SNL je še najmanj nejasnosti o tem, kdo bo igral v Evropi. Olimpija, Maribor in Koper zanesljivo, Celju lahko le še znanstvena fantastika – nič točk v zadnjih štirih tekmah in vsaj sedem Brava – prepreči evropsko poletje.

kakšno pa je realno stanje na igrišču, v kakšni formi so »neposredni proizvajalci«? Z naskokom so v najboljšem ritmu Koprčani in Celjani. Od 27. kola – neupoštevajoč njunega zaostalega dvoboja iz 25. kola prejšnji teden (1:1) –, ko je trenerske vajeti Kopra prevzel Slaviša Stojanović, so Koprčani osvojili 17 točk (razlika v golih 15:4), Celjani s tekmo manj 16 (16:6), Maribor (11:5), prav tako s tekmo manj, pa 11. Olimpija (13:7) je osvojila 12 točk. Zanimivo, prav Mariborčani, ki so nanizali tri zmage in imajo najslabši »score«, se zdaj spogledujejo z možnostjo velikega zasuka in upajo, da se igralna kriza zeleno-belih lahko še bolj poglobi.