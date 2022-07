Mariborčani ubranili trdnjavo, stavijo na scenarij s Šahtjorjem

Prva tekma drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov med Mariborom in Šerifom iz Tiraspola se je pred 8000 gledalci v Ljudskem vrtu končala brez golov. Povratna bo v Kišinjevu v torek ob 19.00.

Maribor : Šerif Tiraspol 0:0 Štadion Ljudski vrt, gledalcev 7150, sodniki: Lechner, Heidenreich, Kolbitsch.

Maribor: Bergsen, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Pihler (od 67. Antolin), Repas, Žugelj (od 82. Guerrico), Šturm (od 82. Kronaveter), Brnić, Baturina.

Šerif Tiraspol: Abalora, Guedes, Radeljić, Kiki, Kipozzo, Lushkaja, Kyabou, Badolo, Pernambuco, Yansane (od 65. Tejan), Rasheed (od 77. Ouattara).

Skupna zmaga nad Moldavci bi vijoličastim prinesla evropsko pomlad, saj bi se zagotovili nastop v skupinskem delu konferenčne lige. Zmagovalec slovensko-moldavskega obračuna se bo v tretjem krogu pomeril z boljšim iz finsko-češkega dvoboja HJK Helsinki – Viktoria Plzen (danes 1:2), poraženca pa se bosta preselila v tretji krog kvalifikacij za evropsko ligo.

Maribor je v prvem krogu doma igral brez golov proti Šahtjorju iz beloruskega Soligorska, na povratni tekmi v Turčiji pa je zmagal z 2:0 z dvema goloma Roka Baturine.

Mariborska zasedba se je v prvem krogu kvalifikacij merila s Šahtarjem iz Soligorska, zdaj pa je v drugem krogu njen tekmec še za spoznanje kakovostnejši Šerif. Ta je v prejšnji sezoni preskočil vse kvalifikacijske ovire ter se celo prebil v skupinski del lige prvakov. Danes v Ljudskem vrtu moštvi nista zadeli, tako da bo odločila povratna tekma.

Šerif je v tej sezoni v prvem kvalifikacijskem krogu izločil Zrinjski.

V prvem delu današnjega obračuna, za katerega Mariborčani sicer niso imeli najboljše popotnice, saj so v uvodnem domačem krogu klonili z Radomljami, je bilo razmerje moči po začetnem pritisku gostov enakovredno. Moldavska ekipa je sicer imela nekaj več od igre, tudi domači vratar Menno Bergsen pa malo več dela.

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija

Najbolj nevarna sta bila poskusa Šerifa v 13. in 17. minuti. Najprej je s kakšnih 20 metrov meril Regi Lushkja, izkazal pa se je Bergsen, ki je žogo preusmeril v kot. Zatem pa je s prostega strela nevarno meril še Pernambuco, a je bil domači vratar na pravem mestu.

Pozneje so domači vzpostavili ravnotežje, a vendarle brez kakšnih nevarnejših akcij. Za edini pravi strel proti vratom Šerifa, po katerem je moral posredovati tudi vratar Razak Abalora, pa je v 38. minuti poskrbel Roko Baturina, a je žoga po strelu s kakšnih 18 metrov končala v naročju gostujočega vratarja.

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija

V nadaljevanju Mariborčanom dolgo ni uspelo priti do aktivnejše predstave, pobudo so prepuščali gostom, ti pa so bili vse nevarnejši, Bergsen pa je imel spet nekaj dela. Najprej je zapretil Stjepan Radeljić, nato je ob pomoči soigralcev v obrambi v 52. minuti Bergsen ustavil dva poskusa šerifa iz bližine, po strelu Ibrahima Rasheeda je bil že premagan, vendar je obramba Maribora žogo izbila v kot.

V 72. minuti pa se je mariborski vratar spet moral izkazati ob nevarnem strelu Kaya Tejana.

Maribor je ob koncu sicer imel rahlo terensko premoč, toda le eno ali dve polpriložnosti, že v sodnikovem dodatku še zadnji poskus iz kota, a se je dvoboj končal z 0:0.