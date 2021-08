Mbappe si je izbral Zidanovo št. 5, emir ukazal začetek pogajanj

Brez zelene luči iz Katarja tudi na videz vsemogočni predsednik Paris Saint-Germaina Naser Al-Helaifi ne posluje. Madridski športni dnevnik AS poroča, da je vladajoči katarski emir šejk Tamim bin Hamad Al Thani potrdil, da lahko Kylian Mbappe zapusti klub. Drugi največji prestop vseh časov, Real naj bi sprva plačal 170 milijonov evrov, nato pa še deset milijonov v dodatkih, bi lahko uradno potrdili do konca tedna. Cena morda tudi ni zadnja, saj PSG želi iztržiti še nekaj višjo odškodnino, dodaja AS.



Madridčani tudi pišejo, da je v španski prestolnici praktično že vse pripravljeno na prihod Parižana, ki bo decembra upihnil 23. svečko. Oblekel naj bi dres s številko pet, ki ima na Santagu Bernabeuu posebno vrednost, saj je to številka slovitega rojaka Zinedina Zidana, ki pa je za nekaj mesecev zamudil prihod Mbappeja, saj je po koncu minule sezone še drugič zapustil klop Reala. Nasledil ga je še en povratnik k Realu in eden njegovih trenerskih mentorjev Carlo Ancelotti, ki z delodajalci vneto pričakuje prihod najbolj zvezdniške okrepitve po Garethu Balu leta 2013 (z vsem spoštovanjem do Edena Hazarda).



V luksuzni četrti La Moraleja ga čaka tudi prebivališče, in to zelo blizu tistemu, ki ga je zapustil dolgoletni kapetan Reala Sergio Ramos. Izkušeni španski branilec je poleti Madrid zamenjal za Mbappejev domači Pariz.

