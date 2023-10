Mbappe z dvema goloma potrdil francosko vozovnico

Francoska nogometna reprezentanca je na današnji osrednji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji na Johan Cruijff Areni v Amsterdamu premagala Nizozemsko z 2:1. Za šesto zmago Francije je poskrbel prvi zvezdnik Kylian Mbappe (7., 53.), za Nizozemce je zadel Quilindschy Hartman (83.).

Dvakratni svetovni prvaki iz Francije so si že zagotovili mesto na zaključnem turnirju stare celine, tako kot Belgija in Portugalska po današnjih zmagah nad Avstrijo in Slovaško.

Francija je na šestih tekmah skupine B zbrala 18 točk, na drugem mestu pa je Grčija, ki je v Dublinu z golom Georgiosa Giakomakisa v 20. in Georgiosa Masurasa četrti minuti sodnikovega podaljška v prvem polčasu ugnala Irsko z 2:0. Grčija ima 12, Nizozemska (tekma manj) devet, Irska tri, Gibraltar pa je brez točk.

Poleg Francije je v skupini J 100-odstotna tudi Portugalska, ki je pred 50.000 gledalci v Portu premagala Slovaško s 3:2. Gostitelje je v vodstvo popeljal Goncalo Ramos v 18. minuti, naslednja dva gola pa je zabil Cristiano Ronaldo. Prvega po natančnem strelu z 11-metrovke v 29., drugega pa iz igre v 72. minuti. Za Slovake sta zadetka dosegla David Hancko v 69. in Stanislav Lobotka v 80. minuti.

Lukebakio junak Belgije

V tej skupini sta bili na sporedu še dve tekmi: BiH je v Vaduzu premagala Lihtenštajn z 2:0, Islandija in Luksemburg pa sta se v Reykjaviku razšla z neodločenim izidom 1:1. V vodstvu je Portugalska z 21 točkami, Slovaška je zbrala 13, Luksemburg 11, BiH devet, Islandija sedem, Lihtenštajn pa je brez njih.

Belgija je na stadionu Ernst Happel na Dunaju premagala Avstrijo s 3:2. Za rdeče vrage je uvodna gola dosegel Dodi Lukebakio v 12. in 55. minuti, tretjega pa Romelu Lukaku v 58. minuti. Avstrijci so v zadnjem delu tekme pritisnili in izkoristili številčno premoč na igrišču, potem ko je drugi rumeni karton prejel Amadou Onana. Na 1:3 je znižal Konrad Laimer (73.), na 2:3 pa Marcel Sabitzer (84.).

Na drugi tekmi skupine F je bil Azerbajdžan v Tallinnu boljši od Estonije z 2:1. Vodilna Belgija je zbrala 16 točk, Avstrija 13, Švedska šest, Azerbajdžan štiri, Estonija pa eno točko.

V soboto bodo na sporedu tekme v skupinah C, G in H. Za slovenske ljubitelje nogometa bo najbolj zanimiva na stadionu Stožice, kjer bo Slovenija ob 18. uri gostila Finsko. Druga para skupine H sta Severna Irska - San Marino in Danska - Kazahstan.

V skupini C bosta dvoboja Ukrajina - Severna Makedonija in Italija - Malta, v skupini G pa Bolgarija - Litva in Madžarska - Srbija.