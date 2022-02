Mbappé z imenitno potezo matiral Madridčane

Spektakularen dvoboj osmine finala nogometne lige prvakov med zvezdniki klubov PSG in Real Madrid se je razpletel z zmago Parižanov z 1:0 (0:0). Odločilni gol je po imenitnem preigravanju na Parku princev v 94. minuti zabil Kylian Mbappé.

Francozi, za katere je po daljšem okrevanju od 72. minute naprej spet zaigral tudi brazilski as Neymar, so imeli veliko terensko premoč, ki pa je dolgo niso znali unovčiti. V 62. minuti je, denimo, Lionel Messi zapravil tudi enajstmetrovko, potem ko je njegov strel ubranil Realov vratar Thibaut Courtois.

Odločitev o zmagovalcu je tako padla šele v sodnikovem dodatku, ko je zablestel Mbappé, ki so ga razglasili tudi za najboljšega igralca tekme. Francoski zvezdnik je tako na zadnjih trinajstih obračunih najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja dosegel prav toliko zadetkov.

»Zelo sem vesel. Naše moštvo je igralo zelo dobro. Bili smo boljši od Reala, zato smo si zaslužili to zmago. Pred nami je še ena tekma, zelo pomembno pa je, da smo prvo odločili v svojo korist,« je ocenil trener pariške ekipe Mauricio Pochettino.

Po daljšem času je na igrišče pritekel tudi Neymar. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»Meščani« z eno nogo že v četrtfinalu

V drugem dvoboju večera so nogometaši Manchester Cityja v gosteh kar s 5:0 (4:0) odpravili igralce Sportinga. Za »meščane« so ob dvakratnem strelcu Bernardu Silvi (v 17. in 44. minuti) v polno zadeli še Riyad Mahrez (7.), Phil Foden (32.) in Raheem Sterling (58.).

Povratni tekmi bosta 9. marca v Madridu in Manchestru.