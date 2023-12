McTominay postaja junak gledališča sanj, Villa odpravila še prvake

Prvo presenečenje uvodnega dela sezone v angleškem nogometnem prvenstvu Aston Villa nadaljuje svoj pohod. Tokrat so na svojem Villa Parku gostili prvake iz Manchestra, a se izziva niso ustrašili. Po zaslugi trdne obrambe so ustavili začetne nalete Cityja in potem začeli razmišljati o vseh treh točkah, prinesel jih je Leon Bailey z golom v 74. minuti. City ni našel poti do izenačenja in Villa, ki je doma v Birminghamu nepremagana že 14 tekem zapored, ga je prehitela na tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Niz bodo varovanci Unaia Emeryja poizkusili nadaljevati še ta konec tedna, ko v goste prihaja vodilni Arsenal. Dosežki Aston Ville so še toliko bolj zavidanja vredni, ker so že dolgo brez Emija Buendie in Tyrona Mingsa, dveh zelo pomembnih članov slačilnice.

Niti prvaki iz Manchestra niso uspeli ustaviti pohoda Aston Ville. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Kot vedno je bil zanimiv tudi derbi Manchester Uniteda in Chelseaja (2:1), dveh velikanov, ki preživljata težko obdobje. A tokrat je ekipa Erika ten Haga prikazala eno redkih zelo gledljivih predstav pod vodstvom Nizozemca, igra je imela rep in glavo ter pravega junaka. Scott McTominay je bil na Old Traffordu že večkrat odpisan, letos pa pospešeno postaja junak navijačev v gledališču sanj. Z dvema goloma je odločil tekmo, za Chelsea je edinega prispeval Cole Palmer.

V sredo je bil na delu tudi Liverpool, ki je ohranil drugo mesto po zmagi nad Sheffield Unitedom z 2:0. Za redse sta zadela Virgil van Dijk v prvem polčasu in v zadnjih trenutkih tekme še Dominik Szoboszlai.

Angleška liga, 15. kolo, izidi:

- torek:

Wolverhampton - Burnley 1:0 (1:0)

Luton - Arsenal 3:4 (1:2)

- sreda:

Brighton - Brentford 2:1 (1:1)

Crystal Palace - Bournemouth 0:2 (0:1)

Fulham - Nottingham Forest 5:0 (2:0)

Sheffield United - Liverpool 0:2 (0:1)

Aston Villa - Manchester City 1:0 (0:0)

Manchester United - Chelsea 2:1 (1:1)

- četrtek:

Everton - Newcastle (20.30)

Tottenham - West Ham (21.15)