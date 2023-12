Gareth Southgate bo priprave za euro začel brez najboljših

Angleški nogometni selektor Gareth Southgate bi v zaključnem delu priprav za evropsko prvenstvo v Nemčiji, kjer bo 25. junija v zadnji tekmi skupine C v Kölnu dvoboj Slovenije in Anglije, lahko imel nekaj težav. Sezona se bo na klubski ravni v Angliji sicer končala 19. maja, toda težavo predstavljajo evropski klubski finali, 22., maja evropske lige, 29. konferenčne lige in 1. junija lige prvakov. Že tako zelo omejeni čas pri skupnih pripravah bi mu utegnil skrajšati še nastopi reprezentantov v finalih. Velika verjetnost je, da bo vsaj eden od štirih kandidatov za naslov evropskega prvaka, Manchester City, Real Madrid, Bayern in Arsenal, igral v finalu LP. Southgate je potrdil, da bo igralcem, ki se jim bo sezona zavlekla, dal nekaj dni za oddih

»Da, finalisti LP bodo imeli nekaj dni počitka. Podobno je bilo leta 2021, ko sta se v finalu pomerila Chelsea in Manchester City. Rad bi imel igralce skupaj v pripravljalni bazi, ampak realno to ni mogoče. S tem smo se že soočili v preteklosti in s tem se znamo kosati,« je pojasnil Southgate, ki ima na seznamu kandidatov iz najmočnejših klubov ključne igralce – Kyle Walker, Phil Foden, John Stones, Kalvin Phillips (vsi Manchester City), Harry Kane (Bayern), Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka, Declan Rice (oba Arsenal)

Anglija prvo pripravljalno tekmo načrtuje 3. junija.