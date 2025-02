Merino junak Arsenala

Nogometaši Arsenala so v 25. kolu angleškega prvenstva z nekaj težavami vendarle uspešno preživeli gostovanje v Leicestru. Čeprav je zmaga z 2:0 videti zanesljiva, pa ni bila, domačo ekipo so namreč strli šele ob koncu. Junak je bil španski rezervist Mikel Merino, ki je dosegel oba gola.

Prvega z glavo po podaji Ethana Nwanerija z desne strani v 81., drugega pa z nogo po podaji Leandra Trossarda z leve strani v 87. minuti.

Pred tem je imel oslabljeni Arsenal, manjkali so kar štirje njegovi najboljši napadalci, Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus in Gabriel Martinelli, terensko premoč, a nevarnejši so bili domači. Tem pa je v zadnjem delu zmanjkalo moči, nič dobrega jim ni napovedala že vratnica Nwanerija tik pred prvim golom Arsenala. Tega je Merino dosegel le po 12 minutah na igrišču, potem ko je zamenjal Raheema Sterlinga.