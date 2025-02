Messi dvakrat podal, a zaradi Slovenca ostal brez zmage

V severnoameriški nogometni ligi MLS so moštva odigrala prvi krog nove sezone. V ligi nastopajo štirje Slovenci, Aljaž Ivačič, Mitja Ilenič, David Brekalo in Žan Kolmanič, od tega so vsi razen Kolmaniča zaigrali v prvem krogu. Ilenič je tudi dosegel gol na srečanju njegovega New York Cityja proti Inter Miamiju Lionela Messija.

Tekma med gosti iz New Yorka in domačo zasedbo Miamija, za katero ob Messiju igrata še nekdanji igralci Barcelone Luis Suarez, Sergio Busquets in Jordi Alba, se je končala z delitvijo točk in izidom 2:2.

FOTO: Sam Navarro/Reuters

Ilenič je pri tem v 26. minuti dosegel izenačujoči zadetek za 1:1, ko je New York City ob izvedbi prostega strela izkoristil nepazljivost domače obrambe. Mladi slovenski bočni branilec se je znašel sam na desni strani kazenskega prostora in z močnim strelom poravnal izid.

Delitev točk si je zagotovil tudi New England s slovenskim vratarjem Aljažem Ivačičem, ki je zaklenil mrežo proti tekmecem iz Nashvilla. Ti so na domačem igrišču pokazali malce več pobude v napadu, a vselej je bil na mestu Iličič, ki je ustavil vse tri strele tekmecev v okvir mreže.

Za Orlando je uvodno tekmo v začetni postavi odigral David Brekalo. Moštvo iz Floride pa je na domačem igrišču izgubilo z 2:4 proti Philadelphii.

Brekalo je bil vpleten pri drugem zadetku Orlanda, ko je po kotu z glavo udaril proti golu, žogo pa je na poti prestregel Luis Muriel in s strelom zadel okvir vrat, od tam pa jo je nato v mrežo pospravil Marco Pašalić.

Četrti slovenski nogometaš v MLS Žan Kolmanič je prvo tekmo njegovega Austina pospremil s klopi za rezervne igralce. Teksašani so doma z 1:0 premagali Kansas City. Prvaki MLS Los Angeles Galaxy bodo uvodno tekmo sezone odigrali v prihodnji noči, ko se bodo doma pomerili s San Diegom.