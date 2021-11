Neymar ostal brez generalke za zadnji ples z Messijem

V nadaljevanju preberite:

Po Braziliji si lahko drugo južnoameriško vozovnico za mundial v Katarju ponoči (začetek ob 00.30) zagotovi tudi njena največja tekmica Argentina. Na roko Lionelu Messiju in soigralcem bo moralo iti na obračunu s starimi rivali na roko tudi nekaj drugih rezultatov, seveda pa bo tudi zaradi udobnega vodstva kariok in gavčev na vrhu lestvice lahko vse v znamenju dogodkov v San Juanu. Argentinci že pet tekem niso prejeli niti enega gola, nepremagani so vse od južnoameriškega prvenstva leta 2019, ko jih je v polfinalu ustavila ravno Brazilija. Glede na to, da južnoameriške ekipe že lep čas praktično ne igrajo prijateljskih tekem z Evropejci, so njuni spopadi največje merilo pripravljenosti pred SP v Katarju, kjer bi poleg Messija in Neymarja svoj »zadnji ples« lahko odplesali tudi številni legendarni veterani v ekipah Urugvaja, Čila, Kolumbije ...