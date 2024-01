Messi in Suarez, zadnji skupni juriš legendarnih asov blaugrane

V nadaljevanju preberite:

Navijačem nogometašev Barcelone se v sanjah še vedno prikazuje 6. junij 2015, ko so njihovi ljubljenci v Berlinu ugnali Juventus s 3:1 in osvojili šampionsko lovoriko v ligo prvakov; petič in – zadnjič. Od takratnih članov moštva je danes v klubu zgolj Xavi v vlogi trenerja, drugi so se upokojili ali raztepli po vsem svetu. Zanimiva kolonija nekdanjih zvezdnikov blaugrane se je zbrala v Miamiju. Julija lani so se najprej tja preselili Lionel Messi, Sergio Busquets in Jordi Alba, 22. decembra se jim je pridružil še Luis Suarez.

Urugvajec, lani član brazilskega Gremia, se je prejšnjo soboto v ZDA pridružil starim in novim soigralcem ob začetku skupnih priprav pred novo sezono Major League Soccer (MLS), ki se bo začela 21. februarja. Kaj ga je premamilo v novo okolje? Zakaj si ni mislil, da bodo kariere končali skupaj? Kaj je imelo pomembno vlogo pred njegovo selitvijo v Miami? Kaj četverico asov druži poleg čudovitih spominov? Kdo od nekdanjih asov Barcelone bi se jim lahko še pridružil?