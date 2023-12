Uvod v sezono bo povsem v znamenju Lea Messija

Vodstvo severnoameriške nogometne lige MLS je razkrilo podrobnosti koledarja nove sezone. Ta se bo začela 21. februarja naslednje leto, njen uvod pa bo povsem v znamenju največjega zvezdnika tekmovanja Lionela Messija.

Ta bo po selitvi v ZDA letos poleti naslednje leto igral prvo polno sezono v MLS. Zvezdnik Interja iz Miamija je seveda tudi največji magnet za navijače, tako da so se v vodstvu tekmovanja odločili za novost - prvič v zgodovini lige bodo sezono začeli samo z eno tekmo.

Messijev Inter Miami bo tako sezono 2024 začel proti ekipi Real Salt Lake 21. februarja na stadionu Fort Lauderdale. Preostale tekme prvega kroga bodo nato na sporedu konec tedna 24. in 25. februarja.

FOTO: Marco Bello/Reuters

Sredi poletne vročice v Columbusu

Za tekmo zvezd lige MLS so določili nov datum, Columbus jo bo gostil 24. julija. Za veliki derbi med losangeleškima kluboma Galaxy in Los Angeles FC, ki ga onstran Atlantika imenujejo El Trafico, pa so določili sloviti stadion Rose Bowl na ameriški praznik 4. julija.

Ligaški pokal, v katerem je Messi letos osvojil prvo lovoriko za novi klub, pa bo v naslednji sezoni potekal konec julija in avgusta.