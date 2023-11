Luis Suarez je običajno Pistolero, ko se spozabi, pa tudi Kanibal

V nadaljevanju preberite:

Ko poklicnega nogometaša le dva meseca ločita od 37. rojstnega dneva in se s protibolečinskimi injekcijami redno bori s posledicami dolgoletnih naporov in poškodb, se običajno po skrajšanem postopku odloči za upokojitev. Tako je sredi minulega poletja razmišljal tudi urugvajski zvezdnik Luis Suarez, zdaj pa je ubral drugačno pot. Najprej je prekinil reprezentančno upokojitev za tekmi z Argentino in Bolivijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, zdaj zelo resno razmišlja, da bi zapustil brazilski Gremio in se vnovič pridružil Lionelu Messiju na bolj odmevni sceni.

V letih 2014–20 sta skupaj igrala za Barcelono, v šestih sezonah sta osvojila 13 lovorik, družno zabila 478 golov in odlično sodelovala, izmenjala sta si 86 medsebojnih asistenc. Hkrati se je krepilo njuno zasebno druženje, ki je vse bolj dobivalo že kar družinske primesi, kar vpliva tudi na njuno nogometno pot. Kakšno vlogo bi lahko imeli Urugvajčeva soproga Sofia in Argentinčeva boljša polovica Antonella? Kako Suarez v jeseni kariere blesti v Braziliji in razmišlja o ZDA? Kdo je bil njegov vzornik v mladih letih in kako ga je zaznamovalo siromašno otroštvo? Kdaj je prvič udaril sodnika in s kakšnimi incidenti pozneje sprožil vsesplošno ogorčenje?