Šest Messijevih dresov za sedem milijonov

Šest od sedmih dresov, ki jih je Lionel Messi nosil na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je Argentino lani popeljal do naslova prvakov, so na dražbi hiše Sotheby's v New Yorku prodali za skupaj 7,1 milijona evrov. Messi je bil kapetan Argentine, ki je v finalu po izvajanju 11-metrovk premagala Francijo.

Rekord še vedno drži dres, s katerim je Diego Maradona s pomočjo »božje roke« dosegel gol proti Angliji na SP 1986, lani so ga prodali za 8,3 milijona evrov.

Šest dresov je doseglo ceno prek sedem milijonov evrov. FOTO: AFP

Messi, osemkratni dobitnik zlate žoge, je postal prvi nogometaš v zgodovini, ki je na enem mundialu dosegel gol v skupinskem delu, osmini finala, četrtfinalu, polfinalu in finalu. Odigral je vseh sedem tekem, toda po srečanju z Avstralijo v skupini je izmenjal dres s Cammyjem Devlinom.

Del denarja od prodaje dresov bo šel za otroško bolnišnico v Barceloni v sklopu Fundacije Leo Messi, so sporočili iz Sotheby's.