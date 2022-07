Messi, Mbappe in Neymar bodo morali na obisk psihologa

V vodstvu pariškega nogometnega kluba PSG razmišljajo o zaposlitvi posebnega psihologa, ki bo na voljo vsem nogometašem in drugim akterjem v moštvu. Parižani naj bi se odločili za ta korak zaradi večkratnih spodrsljajev v Uefini ligi prvakov, ki naj bi se zažrli v miselnost njihovih igralcev.

Sodu naj bi izbil dno razplet spektakularnega derbija 1/8 finala minule lige prvakov med PSG in madridskim Realom, ki se za Parižane ni končal dobro. Še prej so Parižani ostali kratkih rok v zgodovinskem derbiju z Barcelono, ki se je po edinstvenem zasuku Kataloncev na povratni tekmi – končal s skupnim izidom 6:5 za blaugrano.

Zamisel sta dobila nova športni direktor in trener

Zamisel je postala posebej aktualna v zadnjih tednih, ko sta zavihala rokave novi športni direktor kluba Luis Campos in novi trener Christophe Galtier. Občasen obisk psihologa naj bi bil obvezen za vse, torej tudi za zvezdnike, kot so Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar in drugi.