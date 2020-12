Messi: S faksom sem želel pokazati, da mislim resno

Barcelona zaradi pandemije svoje tekme igra na praznem Camp Nouu. FOTO: Albert Gea/Reuters

Lionel Messi verjame, da gre klub pod Ronaldom Koemanom v pravo smer. FOTO: Albert Gea/Reuters

Argentinski nogometni zvezdnikje v obsežnem intervjuju za špansko televizijo LaSexta govoril o svojem statusu, zahtevanemu odhodu iz Barcelone, igranju na praznem stadionu, smrti Maradone in še o veliko zanimivih temah.Španska televizija je pogovor sinoči z zamikom predvajala na programu Lo de Evole.Po tekmi z Valladolidom bom šel v Argentino, kjer je vsa moja družina. Gre za poseben trenutek. Pandemija je vse zapletla, ne vem, koliko ljudi se lahko zbere pri praznovanju. Tudi v Argentini so razmere zelo resne.Spomnim se, da sem dobil uradno nogometno žogo. Bila je draga, vendar se je moja družina zelo potrudila. Prav tako se spomnim, da sem dobil dres kluba Newell's Old Boys, tudi to je bilo nekaj posebnega.Veliko športnikov je, ki so vredni občudovanja. Veliko jih je, Rafael Nadal, Roger Federer, LeBron James, Cristiano Ronaldo v nogometu. V vsakem športu so atleti, ki izstopajo in jih ljudje občudujejo zaradi njihovih dosežkov in vsega, kar naredijo na dnevni ravni. Občudujem vse športnike, ki izstopajo.Nikoli, vedno izberem naključne ekipe.Vse. Kot sem vedno govoril, Barcelona je moje življenje. Tukaj sem od svojega 13. leta, odrasel sem v klubu in v tem mestu. V Barceloni živim dlje kot v Argentini. Tukaj sem se naučil vsega, razvil sem se tako kot igralec kot človek. Tukaj so se rodili moji otroci. Klub mi je dal vse in zato sem sam vedno dal vse za Barcelono. Gre za ljubezensko razmerje, saj od trenutka, ko sem prišel sem, do mesta in kluba čutim le ljubezen.Dobro se počutim in poletna epizoda je za mano. Sem poln entuziazma, vendar pa klub prestaja težke čase in je v slabem položaju, težko se bo vrniti tja, kjer smo že bili.Drži, imam privilegirano življenje. To me ne moti, vendar si včasih želim, da bi bil anonimen in bi lahko užival ob obisku trgovine, restavracije in kina, ne da bi me pri tem vsi opazovali in gledali, kaj počnem. Vedno bom hvaležen za izkazano ljubezen po vsem svetu, a ko sem s svojimi otroki, želim biti neopazen.To je strašno. Gre za čuden občutek, ko stopiš na ogromen stadion, na katerem pa ni nikogar. Ne moremo primerjati vstopa na zelenico na Camp Nouu, ko na stadionu završi, z vstopom na prazen stadion. Tekme zato niso tako navdušujoče in so bolj izenačene.Bil sem doma. Dobil sem očetovo sporočilo, takoj sem prižgal televizijo in tako sem bil obveščen o vsem. Nisem mogel verjeti. Čeprav smo vedeli, da ni povsem zdrav, pa si nismo mogli predstavljati, da se bo zgodilo, kar se je. Nihče ni mogel verjeti, da je umrl. Bilo je grozno in noro.Bilo je darilo kluba. Čutil sem, da je pravi trenutek, da ga uporabim in se poklonim Diegu.Večkrat sem bil poražen in to moraš sprejeti. Ampak to je bil težak trenutek zaradi načina, na katerega smo izgubili. Vedeli smo, da bo težka tekma, za nami je bilo težko leto. Lahko bi izgubili, a ne na tak način.Da. Želel sem izraziti svoja čustva. Predsedniku Josepu Bartomeuu sem zadnjih 6 mesecev govoril, da odhajam in da naj mi pomaga, on pa mi je govoril ne, ne, ne. Želel sem pokazati klubu, da zares želim oditi.To me je zelo zmotilo. Čutil sem, da sem bil na koncu cikla in da je prišel čas, da zapustim klub, ki mi je dal ogromno. Vedel sem, da smo v obdobju tranzicije z novinci in mladimi nogometaši, a sem se želel boriti za naslov v ligi prvakov in španskem prvenstvu. Čutil sem, da je napočil čas za spremembo in to sem želel storiti na pravi način. Predsednik pa ni hotel, da odidem, zato je začel razkrivati nekatere informacije, da bi me prikazal kot slabega človeka. Lagal je o številnih stvareh. Nočem iti v podrobnosti, vendar vam lahko zagotovim, da o več stvareh v zadnjih letih.Njegova priprava na tekmo je bila izjemna, tudi delo Luisa Enriqueja je bilo odlično. Imel sem srečo, da sem sodeloval z obema. Pomagala sta mi, da sem napredoval fizično, mentalno in taktično.Da, vendar pa ima težko nalogo, saj je klub v tranziciji. Imamo nove igralce in mlade talente, kar ni enostavno, vendar pa malo po malo rastemo.Sem, ampak še ne vem, če se bom udeležil prihajajočih predsedniških volitev. Kdorkoli bo izvoljen, bo prevzel klub v težavnem položaju in se bo moral trdo potruditi, da klub vrne tja, kjer je nekoč bil. Doslej me ni kontaktiral še noben predsedniški kandidat.Počakajmo, kaj se bo zgodilo. Svojo odločitev bom sprejel poleti. Klub gre skozi težko finančno obdobje, zato ne bi bilo lahko pripeljati Neymarja.Sem, pogosto govorimo in s Suarezom sem v stiku vsak dan. Z Neymarjem sem nazadnje govoril po žrebu osmine finala lige prvakov.Najboljši odnos imam s tistimi igralci, ki so že nekaj časa v klubu. Z Griezmannom se dobro razumeva.Ne, to se ne bo nikoli zgodilo.Ne vem še. Nekaj v povezavi z nogometom, vendar se ne vidim v trenerski vlogi. Mogoče kot športni direktor. Na to bomo morali še počakati.