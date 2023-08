Messi popeljal Inter v finale pokala

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je dosegel gol tudi v šestem nastopu za Inter Miami in ekipo s Floride popeljal v finale ligaškega pokala. Šestintridesetletni Messi je po prihodu iz PSG za svojo novo ekipo dosegel že devet golov.

Miami je z Messijem kot prerojen. Ekipa je v Chestru v Pensilvaniji dosegla že šesto zmago in si priigrala prvi finale tega novega tekmovanja, v katerem je nastopilo 47 ekip iz ZDA in Mehike. S finalom si je Miami priigral tudi prvi nastop v pokalu Concacafa, ligi prvakov ekip iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

V polfinalu je Argentinec ob zmagi nad moštvom Philadelphia Union s 4:1 v 20. minuti dosegel gol za 2:0. V sodnikovem podaljšku prvega polčasa je zadel še Jordi Alba in dosegel prvi gol za svojo novo ekipo, član Miamija pa je iz "zlate generacije" Barcelone tudi Sergio Busquets.

Foto Bill Streicher/USA Today

Prav Philadelphia je bil vsaj na papirju doslej najtežji tekmec Miamija. Ekipa iz šestega največjega mesta v ZDA že vrsto let sodi v vrh ameriške lige MLS, lani je prišla vse do finala, kjer pa je končna zmaga pripadla Los Angelesu.

Miami pa je bil doslej predvsem na dnu razpredelnice, a se je David Beckham s solastniki odločil za okrepitve, ki že kažejo rezultate, saj se vrstijo zaporedne zmage in prišla je priložnost za prvo klubsko lovoriko v zgodovini.

Tekmec za prvo lovoriko v novi sezoni bo Nashville, ki je v drugem polfinalu doma premagal mehiški Monterrey z 2:0.