Messi s soigralci pod drobnogledom zaradi hišne zabave

Po poročanju medijev je španska nogometna liga začela predhodne preiskave proti Lionelu Messiju in drugim igralcem Barcelone zaradi morebitne kršitve protikoronskih omejitev med hišno zabavo. Igralci so se srečali v ponedeljek po treningu v Messijevi hiši v Castelldefelsu blizu Barcelone, kot je v torek poročal časnik Mundo Deportivo.



To ne bi nujno pomenilo kršitve koronskih pravil, v skladu s katerimi se lahko sreča več kot šest ljudi, če pripadajo istemu mehurčku oziroma skupnosti. Igralci sicer pogosto jedo skupaj, je zapisal časnik.



A tokrat so bile zraven tudi njihove žene, za katere liga meni, da njihova navzočnost ni bila dovoljena. Tudi regionalna katalonska vlada je sporočila, da preiskuje incident, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

