Messi v Granadi do dosežka, ki mu v Španiji ni para

Vodilni Atletico brez tekme

Standings provided by SofaScore LiveScore

Katalonski velikan Barcelona je v španskem prvenstvu ujel pravi ritem. Na današnji tekmi 18. kola proti Granadi je bil prepričljivo boljši s 4:0 in se veselil tretje zaporedne zmage.V Granadi sta bila v središču pozornostiin, ki sta dosegla po dva gola.Najprej je francoski napadalec Griezmann v 12. minuti Barcelono popeljal v vodstvo. Isti igralec je v 35. minuti na robu kazenskega prostora našel Messija, ki je z natančnim strelom v levi zgornji kot povišal na 2:0, argentinski zvezdnik pa je v 42. minuti nato premeteno izvedel prosti strel in žogo pod živim zidom poslal v gol za povišanje vodstva in izid polčasa.Lionelu Messiju je z današnjima goloma uspel nov izjemen dosežek. V prvenstvu ima na svojem računu že 11 golov in je prvi igralec v zgodovini tekmovanja, ki je v 15 zaporednih sezonah dosegel dvomestno število golov.Barcelona je v drugem polčasu dosegla še en gol. To se je zgodilo v 63. minuti, ko je Griezmann na desni strani kazenskega prostora sprejel podajoin iz težkega položaja zadel v daljši kot.V tem krogu bi se morala pomeriti tudi Atletico Madrid in Athletic, vendar je bil dvoboj prestavljen zaradi močnega sneženja in nizkih temperatur Aktualni prvak Real Madrid gostuje v Osasuni (21).