Messi vendarle uslišal navijače, Brazilija ni več stoodstotna

Svetovni prvaki Argentinci so zmagali na tretji zaporedni tekmi južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, potem ko so bili na domačem terenu v Buenos Airesu boljši od Paragvaja z 1:0. Medtem pa so šestkratni svetovni prvaki Brazilci kljub številnim priložnostim le remizirali z Venezuelo (1:1) in prvič izgubili točke.

Argentinci mleli, toda zabili le en gol

Lionel Messi je sprva s klopi lahko opazoval, kako je Argentina sijajno začela. Po pičlih treh minutah je Nicolas Otamendi z volejem streljal iz kota za vodstvo. Moštvo selektorja Lionela Scalonija je poskušalo z velikim pritiskom doseči še drugi gol, a so tako Lautaro Martínez (30.), De Paul (41.) in Nicolas Gonzalez (44.) zapravili velike priložnosti.

V 53. minuti je štadion Monumental s stoječim aplavzom le dočakal – na zadnji tekmi poškodovanega – sedemkrat najboljšega nogometaša na svetu, Messija. V 75. minuti bi zvezdnik Inter Miamija iz kota skoraj dosegel izjemen gol, a je žoga v visokem loku zadela prečko, toda navijači so bili kljub temu navdušeni. To je bila tretja zmaga sinjemodrih po uvodni tekmi proti Ekvadorju (1:0) in zmagi v gosteh pri Boliviji (3:0).

Neymar je prispeval podajo za edini gol Brazilcev. FOTO: Adriano Machado/Reuters

Brazilija pa je prvič brez polnega izplena končala že na tretji tekmi, potem ko je uvodoma premagala Bolivijo s 5:1 in Peru z 1:0. Gabriel Magalhaes je dosegel edini gol selecaa v 50. minuti po kotu Neymarja. Gol, ki ga je dosegel Vinícius Junior, je bil razveljavljen zaradi ofsajda. Ekipa, ki jo vodi začasni selektor Fernando Diniz, je zapravila številne priložnosti. Eduard Bello je v 85. minuti izenačil za Venezuelo z izjemnim strelom.

Med strelci tudi Darwin Nunez

Druge tekme? Darwin Nunez je zadel v sodnikovem dodatku in Urugvaju priboril remi (2:2) proti Kolumbiji v gosteh v Barranquilli, potem ko so gostitelji zapravili številne lepe priložnosti po vodstvu z 2:1. Medtem pa je Ekvador osvojil prve tri točke teh kvalifikacij po zmagi z 2:1 pri Boliviji, Čile je premagal Peru z 2:0.

Vrstni red po treh kolih: Argentina 9, Brazilija 7, Kolumbija 5, Urugvaj, Čile in Venezuela po 4, Ekvador 3, Paragvaj in Peru po 1, Bolivija 0.