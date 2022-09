Messi za podaljšanje pogodbe z Barcelono zahteval »vse in še več«

Španski dnevnik El Mundo je razkril informacije iz leta 2020, ki so luč sveta ugledale med preiskavo finančnih nepravilnosti v klubu. Lionel Messi, ki je imel takrat z Barcelono sklenjeno še enoletno pogodbo, naj bi z očetom in agentom Jorgejem Horaciem Messijem za podaljšanje sodelovanja s Katalonci zahteval zasebno ložo za svojo družino in za družino takratnega soigralca, Urugvajca Luisa Suareza, letalski prevoz v Argentino za vso družino med božičnimi prazniki in 10 milijonov evrov nagrade ob podpisu nove pogodbe.

Kljub temu, da je člansko moštvo v obdobju pandemije novega koronavirusa pristalo na znižanje plač, naj bi Messi od kluba zahteval, da mu plačo izplača v celoti v naslednjih nekaj letih, celo s 3-odstotno obrestno mero, v pogodbo pa je želel dodati klavzulo, ki bi mu omogočala samovoljen odhod iz kluba za vsega 10.000 evrov.

Predsednik Josep Maria Bartomeu je pristal na vse pogoje, razen na znižanje odkupne klavzule, ki je takrat znašala 700 milijonov evrov. Messi je nato neuspešno zahteval, da mu klub dovoli oditi, a na Camp Nouu ostal še eno sezono, nato pa se z novim vodstvom, predsednik je spet postal Joan Laporta, tudi zavoljo katastrofalnega stanja klubskih financ ni uspel dogovoriti za novo pogodbo in se preselil k Paris Saint-Germainu.

Pogajanja so se po poročanju El Munda začela junija 2020, pogovarjali pa naj bi se o triletni pogodbi, ki bi jo lahko Messi kadarkoli podaljšal. Pristal je na 20-odstotno znižanje plače za sezono 2020/21, v prihodnjih dveh sezonah pa je pričakoval izplačilo zaostalih sredstev s 3-odstotno obrestno mero.