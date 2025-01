Mestna tekmeca v finalu italijanskega superpokala

Milan in Inter sta finalista italijanskega superpokala. Na turnirju v Rijadu v Savdski Arabiji je danes Milan v drugem polfinalu premagal Juventus z 2:1, Inter je že v četrtek z 2:0 premagal Atalanto. Finale bo v ponedeljek.

Danes sta se v drugem polfinalu pomerila lanski italijanski pokalni prvak Juventus in druga ekipa državnega prvenstva Milan. Juventus je povedel z golom Kenana Yildiza v 21. minuti.

A je Milan, ki ga je danes prvič vodil novi trener Sergio Conceicao, v nadaljevanju poskrbel za preobrat. Najprej je v 71. minuti po prekršku Nicola Savone sodnik pokazal na belo točko, zanesljivi izvajalec je bil Christian Pulišić, čeprav je bil vratar Juventusa Michele Di Gregorio blizu obrambi. Le pet minut pozneje pa je Federico Gatti s slabim posredovanjem pred svojim golom dosegel avtogol in tako odločil tekmo v korist milanske ekipe.

Prvak zadnje sezone Inter je na četrtkovi prvi polfinalni tekmi premagal vodilno ekipo serie A Atalanto z 2:0. Oba gola za Milančane je dosegel Nizozemec Denzel Dumfries, enega takoj po nadaljevanju v drugem polčasu, drugega v 60. minuti. Atalanta je sicer znižala v 72. minuti, toda zadetek Edersona ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Za Atalanto je bil to prvi nastop v superpokalu, do njega je prišla kot poraženi finalist lanskega pokalnega tekmovanja. Inter letos v tem tekmovanju nastopa 13., lovi pa četrto zaporedno lovoriko in deveto skupno. Če mu bo to uspelo, se bo po številu zmag izenačil z Juventusom, ki je za zdaj sam na vrhu lestvice superpokalnih zmag z devetimi. Milan ima sedem superpokalnih lovorik.