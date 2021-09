Mijatović: S Kekom načelno dogovorjeni do leta 2024

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je v pogovoru za Ekipo SN potrdil, da so praktično dogovorjeni za podaljšanje sodelovanja.



»Selektor ima podpisano pogodbo do konca cikla 2022, vendar pa smo načelno že dogovorjeni za še en cikel, torej za ligo narodov, kvalifikacije in evropsko prvenstvo v Nemčiji leta 2024,« je Mijatović povedal za omenjeni časnik.



»Kek govori o pripravljenosti delati po začrtani poti skozi ta naslednji cikel in vsekakor sta ta pripravljenost in želja v enaki meri prisotni tudi na naši strani,« je dodal Mijatović.



Kek bo reprezentanco znova zbral oktobra, ko ga z gostovanjem na Malti in domačo tekmo proti Rusiji čaka predzadnja akcija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. V teh je Slovenija po šestih od desetih tekem za zdaj daleč od sanj o preboju na SP, je četrta v skupini H s sedmimi točkami, vodita pa Hrvaška in Rusija s po 13.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: