Milan s polnim izkupičkom iz Bologne, Juventus uspešen v Genovi

Juventus začasno na tretje mesto

Cristiano Ronaldo se je s soigralci razveselil zmage. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Italijansko prvenstvo, sobotni rezultati 20. kola

Vodilno moštvo italijanskega prvenstva AC Milan je bilo v 20. kolu uspešno na gostovanju pri Bologni (2:1), nove tri točke pa je osvojil tudi branilec naslova Juventus, ki je zmagal pri Sampdorii z 2:0.Na prvi današnji tekmi so prvouvrščeni Milančani od samega začetka nizali priložnosti, v 12. minuti je s prostega strela nevarno poskusil, a je dobro posredoval, domači vratar pa je nato v 23. minuti dvakrat ustavil šeA le nekaj trenutkov zatem je njegov soigralecstoril prekršek za enajstmetrovko, kar je privedlo do spremembe rezultata. Skorupski je bil najprej na pravem mestu ob strelu Ibrahimovića, odbito žogo pa je v mrežo potisnilV nadaljevanju polčasa je bila nevarna tudi Bologna, a je bilv 33. minuti premalo natančen z razdalje, šest minut zatem pa je strelubranilV drugih 45 minutah sta bila dosežena dva gola. Najprej so Milančani podvojili vodstvo v 55. minuti, ko je enajstmetrovko uspešno realiziral, častni zadetek za domače pa je v 81. minuti dosegelAktualni prvak Juventus je zmagal na gostovanju pri Sampdorii z 2:0 in se začasno povzpel na tretje mesto.Torinčani so v vsakem izmed polčasov dosegli po en gol. V 20. minuti jez desne strani podal pred gol, kjer je domače igralce prehitelin brez težav zadel za 1:0, končni izid pa je v 91. minuti postavil rezervist, ki je unovčil nesebično podajoZa Juventus je tokrat igral tudi, ki je bil na pokalnem obračunu s Spalom deležen počitka. Portugalec je sprožil pet strelov, vendar ostal pri petnajstih golih v sezoni.Bologna – Milan 1:2 (Poli 81.; Rebić 26., Kessie 55./11m)Sampdoria – Juventus 0:2 (Chiesa 20., Ramsey 91.)Inter – Benevento (20.45)Handanović je v začetni postavi Interja