Miroljuben remi v lokalnem derbiju

Nogometaši Domžal in Kalcerja Radomelj so se v 27. kolu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0. Domžalčani, ki so pogrešali kaznovanega kapetana Senijada Ibričića, in Radomljani so se v sosedskem obračunu razšli brez zadetkov, kar je tudi primeren razplet glede na samo dogajanje na zelenici.

Radomljani so bili v ne posebej razburljivem prvem polčasu podjetnejši tekmec, nekajkrat so zagrozili v kazenskem prostoru domačih, med drugim pa je v 32. minuti Tomislav Mrkonjić žogo poslal mimo gola. V drugem polčasu se je nadaljevala tekma z zelo malo razburljivimi trenutki, šele v 88. minuti so prvi strel v okvir gola sprožili domačini, z glavo je streljal Arnel Jakupović, toda Emir Velić ni imel veliko dela.

Izidi, 27. kola:

danes: Domžale - Kalcer Radomlje 0:0

jutri: CB24 Tabor Sežana - Aluminij (15)

Maribor - Mura (17.30)

Koper - Bravo (20.15)

ponedeljek: Olimpija - Celje (17.30)