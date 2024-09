Misija svetovno prvenstvo: Pochettino uradno na ameriško klop

Ameriška nogometna zveza je za novega selektorja moške reprezentance imenovala Mauricia Pochettina. Nekdanji trener Tottenhama, Paris Saint-Germaina in Chelseaja je podpisal dvoletno pogodbo, njegov cilj bo popeljati ameriško reprezentanco na svetovno prvenstvo leta 2026, ki ga gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika.

»Priložnosti vodenja moške reprezentance ZDA pred navijači, ki so enako strastni kot igralci, nisem mogel zavrniti. Vidim skupino igralcev, polno talenta in potenciala, in skupaj bomo zgradili nekaj posebnega, na kar bo lahko ponosen ves narod,« je svojo odločitev za prestop na ameriško klop utemeljil Pochettino, ki bo prvič vodil reprezentanco.

Športni direktor ameriške nogometne zveze Matt Crocker, zadolžen za iskanje novega selektorja – Gregg Berhalter je bil odpuščen po izpadu ZDA v skupinskem delu južnoameriškega prvenstva –, je z Argentincem sodeloval že pri Southamptonu. Crocker je bil vodja športne akademije, Pochettino trener svetnikov. »Mauricio je serijski zmagovalec z veliko strastjo do razvoja igralcev in dokazano sposobnostjo oblikovanja povezanih in konkurenčnih ekip,« je o Pochettinu dejal Crocker.

»Kje je Poch?«

Pochettino, ki je za argentinsko moško reprezentanco odigral 20 tekem, bo postal prvi selektor moške ameriške reprezentance, rojen v Južni Ameriki, in 22. selektor, rojen izven ZDA. Pri Argentinčevem imenovanju je sodelovala tudi nekdanja trenerka ženske ekipe Chelseaja Emma Hayes, ki je letos prevzela vodenje ženske ameriške reprezentance in nemudoma osvojila zlato olimpijsko kolajno v Parizu. Hayesova je bila na Chelseajevi klopi med leti 2012 in 2024, Pochettino je vodenje kluba iz zahodnega Londona prevzel maja 2023.

Emma Hayes je ameriško žensko reprezentanco v Parizu popeljala do zlate olimpijske kolajne. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Hayesova je, kot poroča The Athletic, poklicala Pochettina, da bi mu predstavila svojo izkušnjo z ameriško reprezetanco. Po besedah Crockerja je njeno poznanstvo s Pochettinom služilo kot referenčna točka za njihovo odločitev. »Med olimpijskimi igrami smo se šalili,« je Hayesino lobiranje opisal Crocker, »da je vsakič, ko smo jo videli, rekla: 'Kje je Poch?'«

Novi ameriški selektor je svojo trenersko pot začel pri Espanyolu in se kasneje preselil k Southamptonu. Pochettino je najdlje preživel na klopi Tottenhama, od leta 2014 do 2019. V sezoni 2018/2019 je klub popeljal do finala lige prvakov, v katerem je bil uspešnejši Liverpool. Pet mesecev po finalu je bil odpuščen. Sledil je krajši trenerski premor, leta 2021 pa se je pridružil PSG-ju, klubu, za katerega je igral dve leti. Svoj prvi ligaški naslov prvaka je osvojil s Parižani v sezoni 2021/2022. Leta 2023 se je pridružil Chelseaju, a se mu na klopi londonskega kluba ni uspelo dolgo zadržati, klub je v minuli sezoni popeljal v finale ligaškega pokala, kjer je moral premoč priznati Liverpoolu.