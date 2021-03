Modrić bo v Stožicah izenačil dosežek Srne

Za hrvaškega kapetana Luko Modrića bo današnja kvalifikacijska tekma proti Sloveniji nekaj posebnega, saj bo izenačil rekord po številu nastopov za državno reprezentanco.



35-letni Modrić bo igral svojo 134. tekmo, s čimer se bo na prvem mestu večne lestvice izenačil z Darijem Srno, že v soboto pa je lahko tudi sam na prvem mestu.



Član madridskega Reala se bo po številu reprezentančnih nastopov prebil na 15. mesto v Evropi. Kmalu bo lahko ujel legendarnega Italijana Fabia Cannavara (136) in Nemca Miroslava Kloseja (137), medtem ko je nedosegljiva vodilna trojka, ki jo sestavljajo Portugalec Cristiano Ronaldo (170), Italijan Gianluigi Buffon (176) in Španec Sergio Ramos (178).



Luka Modrić za hrvaško reprezentanco igra od leta 2003, z njo pa je največji uspeh dosegel pred tremi leti, ko ji je pomagal do naslova svetovnega podprvaka in bil proglašen za najboljšega igralca turnirja.



Izkušeni hrvaški zvezni igralec bo drevi začel svoj zadnji kvalifikacijski ciklus, po katerem želi svoje mesto prepustiti mlajšim. Hrvaška se bo seveda zadovoljila le z uvrstitvijo na prvenstvo v Katarju.

