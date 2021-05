Modrić ostaja v Madridu, Flick bo prevzel krmilo nemške reprezentance

Luka Modrić je še za eno sezono podaljšal pogodbo z vodstvom madridskega Reala. Hrvaški nogometni as je že vrsto let nepogrešljiv član zvezne vrste kraljevega kluba, za katerega je od leta 2012 odigral že 391 tekem.



Z Madridčani je osvojil štiri lovorike v ligi prvakov, dvakrat naslov španskih prvakov, enkrat pa pokal. Pred tremi sezonami so ga po zmagoslavju z Realom v ligi prvakov in drugem mestu s hrvaško reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Rusiji razglasili za najboljšega nogometaša leta (Ballon d'Or).



Za Real je v devetih sezonah zbral 391 nastopov, na katerih je dosegel 28 golov in 61 podaj. Pred prihodom v Madrid je nogometaš iz Zadra, ki bo 9. septembra dopolnil 36 let, v članski konkurenci igral še za zagrebški Dinamo (73 tekem), s katerim je bil trikrat hrvaški prvak, in londonski Tottenham (160).

