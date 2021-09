Mourinho priznal tudi sam: Lagal sem, to je bila res posebna tekma

Lahko bi bilo tudi 6:6, 7:7 ali 1:2

Roma je šele v 91. minuti strla odpor Sassuola na domačem Olimpicu, portugalskega strategapa je razveselil italijanski napadalec. Dramatično je bilo do zadnjih sekund – po tem, ko so imeli še pred zadetkom El Shaarawyja zrele priložnosti za zmago tudi gostje, jim izenačujočega gola globoko v sodnikovem podaljšku niso priznali zaradi prepovedanega položaja.Roma s stoodstotnim izkupičkom ostaja na vrhu lestvice z AC Milanom in Napolijem, a ima od prvih zasledovalcev boljšo razliko v golih.»Med tednom sem lagal, tudi samemu sebi, ko sem govoril, da to ni posebna tekma. Poskušal sem prepričati samega sebe,« je za DAZN priznal Mourinho. »To je bila posebna tekma, zame je bila to posebna številka. To je bila moja 1000. tekma na klopi. Želel sem si jo zapomniti za vse življenje. Nisem želel izgubiti,« je dodal trener, ki se je na Apeninski polotok vrnil po letu 2010, ko je zapustil milanski Inter po zgodovinski trojni kroni.En gol so Sassuolu, natančneje, zaradi prepovedanega položaja med pripravo akcije razveljavili tudi v prvem polčasu. Roma je z 1:0 povedla v 37. minuti, ko je po uigrani akciji s prostega strela žogo v mrežo pospravil. Črno-zeleni so zasluženo izenačili v 57. minuti, ko se je Berardi osvobodil čuvaja in namestil žogo za strel, ki z neposredne bližine ni grešil., zvezdniška poletna okrepitev Rome iz Chelseaja, je le nekaj sekund kasneje s težkega položaja zatresel vratnico, še en novinec v vrstah sinov volkuljepa se je nato izkazal s kar dvema odličnima posredovanjima iz oči v oči z Berardijem in. Sassuolov rezervistje za nameček zatresel tudi vratnico. Nato je udaril El Shaarawy, v enem zadnjih napadov na tekmi pa so gostje že mislili, da bodo večno mesto zapuščali točko, ko je z volejem zadel mladi reprezentant, a sodniki gola niso priznali.»Tekma bi se lahko končala s 6:6 ali 7:7, oni bi lahko zmagali z 2:1, tako kot mi. Rui Patricio je uprizoril dve ali tri neverjetne obrambe, zapravili smo dve priložnosti pred praznimi vrati. Za nevtralnega navijača je bila to izjemna tekma,« je še povedal Mourinho. »Danes nisem čutil, da imam 58 let, občutek je bil takšen, kot da imam 10, 12 ali 14 let, tekel sem kot otrok. Opravičil sem se (trenerju Sassuola Alessiu Dionisu, op. a.), odigrali so fantastično tekmo in če bi zmagali, se ne bi mogli pritoževati. Igrali so dobro.«