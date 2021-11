Mož Lare Gut Behrami je postal njegov vzornik

V nadaljevanju preberite:

Miha Zajc se je po oktobrski odsotnosti v reprezentančno jato vrnil v prvi postavi in vodilnim golom na tekmi s Slovaško. S tem je vnovič potrdil, da je odlično formo iz Genove prenesel tudi v vrste istanbulskega velikana Fenerbahčeja, kjer si deli slačilnico z nekaterimi velikani svetovnega nogometa. Mesu Özil in predvsem Luiz Gustavo sta nanj naredila velik vtis, a nihče bolj kot Valon Behrami, švicarski reprezentant, ki ga v Sloveniji bolj poznamo kot srčnega izbranca alpske smučarke Lare Gut Behrami. »Sta kar zanimiv par,« je v pogovoru za Delo povedal Zajc, ki se je s Švicarko seveda znal pomeniti tudi o snežnem cirkusu in slovenskih zvezdah belih strmin.