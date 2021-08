Mura na pragu evropskega raja, Olimpija v Stožicah po preobrat

Državni prvaki iz Murske Sobote bodo ob 19. uri gostovali pri Žalgirisu, Ljubljančani pa bodo uro pozneje gostili Santo Claro. Sobočani so na prvi tekmi igrali 0:0, v primeru uspešnega gostovanja pa jih bo v zadnjem kolu kvalifikacij čakal graški Sturm, medtem ko si bodo že priigrali nastop v skupinskem delu konferenčne lige. V primeru poraza pa bodo evropsko pot nadaljevali v 4. kolu kvalifikacij konferenčne lige, kjer bi igrali proti Prištini ali Bodo/Glimtu.



Težko delo za preboj v 4. kolo konferenčne lige čaka Ljubljančane. Olimpija je na prvi tekmi na Portugalskem tekmo končala brez strela proti vratom, prejela pa je dva zadetka. Portugalci imajo tako dobro izhodišče, a hkrati tudi precej težav z novim koronavirusom, tako da so v Ljubljano prišli precej zdesetkani. V Stožicah naj bi bilo zgolj 14 igralcev ekipe, pri kateri so v zadnjih dneh zabeležili devet primerov okužb.



Če bo Olimpiji uspelo priti v zadnje kolo kvalifikacij, jo tam čaka boljši iz dvoboja med Sočijem in Partizanom, čigar otrok in legenda je trener ljubljanskih zeleno-belih Savo Milošević.



V torek so od Slovencev svojo evropsko pot v 3. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige končale Domžale z izpadom proti Rosenborgu, še prej, v 2. krogu, pa je izpadel Maribor proti Hammarbyju.

