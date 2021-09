Mura okrepila svojo samozavest, Koper pa prednost pred tekmeci

V nadaljevanju preberite:

Jubilejni 30. rojstni dan Murine navijaške skupine Black Gringos je bil povsem uspešen. Prekmurski »čarno-bejli« so se vrnili v igro za vrh z zmago v prestižnem derbiju z Olimpijo, navijači so v 30. minuti z baklami zadimili ozračje, da bi lahko v Fazaneriji sušili tudi šunko, ne le igrali nogomet – kot se spodobi za edine navijače, ki v Sloveniji lahko dohajajo ritem navijaških skupin Olimpije in Maribora. Na svoj račun so prišli tudi gledalci pred TV zasloni, ki so videli spektakularno tekmo na severovzhodu Slovenije, četudi je padel le en gol.