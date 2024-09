Mura pomeni kri za črno-belo družino

V nadaljevanju preberite:

Črno-bela nogometna družina z mestnega stadiona Fazanerija v Murski Soboti ob stoletju delovanja doživlja številne spremembe. Pravzaprav podobne kot v 20. letih prejšnjega stoletja, ko so začeli z organiziranim igranjem nogometa. Takrat so morali zaradi nacionalističnih izpadov Madžarov kar dvakrat ustanoviti svoj nogometni klub.

Na slavnostni akademiji ob stoletnici kluba so se v Gledališču Park v Murski Soboti spomnili ustanovitve Sport kluba Mura 18. avgusta 1924, ko se je začela pisati zgodovina izjemnega nogometnega kolektiva. Ob častitljivem jubileju so se v Murski Soboti razveselili tudi napovedi o dogradnji tribun. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo s pol milijona evrov v prihodnjem letu sofinanciralo razširitev in posodobitev objekta v Fazaneriji.